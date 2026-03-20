عمليات جديدة لـحزب الله.. اشتباكات وصواريخ تضربُ إسرائيليين

أعلن " "، مساء الجمعة، تنفيذ سلسلة عمليات ضدّ أهدافٍ إسرائيليّة.



وقالَ "الحزب" إنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه منطقة الرندة بين بلدتي والضهيرة الحدوديتين، فيما قصف تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة الحدوديّة بمحلّقة انقضاضية.



وذكر "الحزب" أنه استهدف تجمعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُحلّقات الانقضاضية، كما قصف أيضاً مُستوطنتي كريات شمونة ونهاريا بصليات صاروخية.





