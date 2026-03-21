اشتباكات مباشرة واستهدافات عبر صليات صاروخية.. هذا ما أعلنه حزب الله

أعلن ان عناصره اشتبكوا مع قوّة إسرائيليّة حاولت التوغّل من منطقة الطباسين باتجاه مبنى بلديّة بلدة بالأسلحة الخفيفة والمُتوسطة وحققوا إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مُعتقل ، كما استهدفوا قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليات صاروخية.

واستهدف عناصر الحزب تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصليةٍ صاروخيّة، وتجمعًا لجنود وآليات الجيش في خلّة العقصى في خراج بلدة الحدوديّة بصاروخٍ نوعيّ.

كما استهدف عناصر الحزب تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مشروع بصاروخٍ نوعيّ