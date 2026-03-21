تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عيد الأم هذا العام… قصص صبر وتضحيات خلف الجدران المهددة!

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 03:30
A-
A+
عيد الأم هذا العام… قصص صبر وتضحيات خلف الجدران المهددة!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في عيد الأم، اليوم تتجه الأنظار إلى الأمهات وتضحياتهن، وتكثر عبارات الشكر والامتنان لهن. إلا أنّ هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ظروف صعبة يعيشها لبنان، حيث تفرض التوترات الأمنية والحرب واقعًا مختلفًا على كثير من العائلات، وتحديدًا الأمهات.

ففي أوقات الأزمات، لا تكون الأم فقط مسؤولة عن رعاية أطفالها، بل تتحول أيضًا إلى مصدر الأمان الأول لهم. وبين متابعة الأخبار ومحاولة الحفاظ على هدوء المنزل، تجد كثير من الأمهات أنفسهن أمام تحدٍّ يومي يتمثل في حماية أطفالهن نفسيًا، حتى عندما يشعرن هنّ أنفسهن بالخوف والقلق.

تقول إحدى الأمهات إن أصعب اللحظات هي عندما يسأل الأطفال عن الأصوات أو الأخبار التي يسمعونها. وتضيف: “أحاول دائمًا أن أبدو هادئة أمامهم، لأنني أعرف أن خوفهم قد يزداد إذا شعروا أنني قلقة”.

وبحسب الاختصاصي في علم النفس عفيف مزهر، فإن الأمهات يتحملن ضغطًا نفسيًا مضاعفًا خلال الحروب أو الأزمات الأمنية، لأنهن يحاولن الموازنة بين مشاعرهن الخاصة ومسؤولية حماية أطفالهن. فالطفل غالبًا ما يستمد شعوره بالأمان من ردود فعل والديه، وخصوصًا الأم التي تشكل مصدر الطمأنينة الأقرب إليه.

ويشرح مزهر أن الأطفال قد يعبرون عن قلقهم بطرق مختلفة، مثل كثرة الأسئلة أو صعوبة النوم أو التوتر. لذلك من المهم أن تحاول الأم الاستماع إلى طفلها والتحدث معه بهدوء، وشرح ما يحدث بطريقة بسيطة تتناسب مع عمره، من دون إدخاله في تفاصيل قد تزيد من خوفه.

كما يؤكد أن الأمهات بحاجة أيضًا إلى الاهتمام بصحتهن النفسية، لأن الضغط المستمر قد ينعكس على قدرتهن على دعم العائلة. فالحصول على الدعم من العائلة أو الأصدقاء، أو حتى التحدث عن المشاعر، يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر.

وفي ظل هذه الظروف، تعيش بعض الأمهات تجارب أكثر قسوة. أم علي، وهي والدة أحد الشبان الذين استشهدوا خلال الحرب، تقول إن شهر آذار لم يعد يشبه ما كان عليه في السابق. وتضيف بحزن: “كان أولادي يصرّون كل عام على الاحتفال بعيد الأم، أما اليوم فأشعر أن البيت أصبح فارغًا من دون ابني”. وتتابع أن فقدان الابن هو الجرح الأصعب الذي يمكن أن تعيشه أي أم.

من جهة أخرى، تقول أم لثلاثة أطفال تعيش في منطقة تشهد توترات متكررة إن أكثر ما يقلقها هو تأثير الحرب على نفسية أولادها. وتضيف: “أحاول أن أبعدهم عن الأخبار قدر الإمكان، وأن أشغل وقتهم بالدراسة أو اللعب، لأنني لا أريدهم أن يعيشوا الخوف الذي نعيشه نحن الكبار”.

ورغم كل التحديات، تظهر في أوقات الأزمات قصص كثيرة عن أمهات يحاولن الحفاظ على تماسك عائلاتهن. فبين القلق والمسؤوليات اليومية، تبذل كثير من الأمهات جهدًا كبيرًا ليشعر أطفالهن بالأمان والاستقرار.

في عيد الأم، قد تختلف طريقة الاحتفال لدى بعض العائلات هذا العام، إلا أنّ الظروف الصعبة تسلط الضوء أكثر على الدور الحقيقي الذي تلعبه الأم. فهي ليست فقط مصدر الحب والرعاية، بل الركيزة التي تمنح العائلة القوة في أصعب اللحظات.

في النهاية، قد تمر الأزمات وتتغير الظروف، لكن ما تفعله الأمهات يوميًا من صبر وتضحيات يبقى قصة إنسانية تستحق التقدير، ليس فقط في عيد الأم، بل في كل يوم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

عيد الأم

أخبار

بيت أ

أم ال

بالدر

الحص

ساني

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-03-21
Lebanon24
07:02 | 2026-03-21
Lebanon24
06:54 | 2026-03-21
Lebanon24
06:45 | 2026-03-21
Lebanon24
06:15 | 2026-03-21
Lebanon24
05:39 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24