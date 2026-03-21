تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
حملة على عون
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-03-2026
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
برزت خلال الأيام القليلة الماضية حملة مكثفة خاضها مؤيدون لـ"
الثنائي
الشيعي
" ضدّ رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، وذلك إثر طرحهِ خيار التفاوض المُباشر بين
لبنان
وإسرائيل كسبيلٍ لإنهاء الحرب.
الحملة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي واجهها كلامٌ "مضبوط" من قبلِ السياسيين في حركة "أمل" و"
حزب الله
"، لكن ما كان لافتاً هو عدم وجود عملية "لجم" لتلك الحملة أقله لتطويق الخطاب التحريضي في ظلّ الحرب القائمة.
من جهتها، تقول مصادر سياسية مقربة من "أمل" لـ
"
لبنان24
"
إنَّ الوضع يحتاج إلى "حكمة وطنية"، مشيرة إلى أنّ خيارات
النقاش
السياسي داخل لبنان مفتوحة، وبالتالي علينا تقوية التماسك لا الذهاب نحو الشرذمة.
وأكدت المصادر أن العلاقة بين الرئاسات الثلاثة غير مقطوعة، مشددة على أن أقوى سلاح في وجه
إسرائيل
هو التعاضد الوطني.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية
Lebanon 24
بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية
21/03/2026 21:15:05
21/03/2026 21:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات
Lebanon 24
عون: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات
21/03/2026 21:15:05
21/03/2026 21:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كابيبارا شابة تهرب من حديقة مارويل البريطانية وتثير حملة بحث مكثفة
Lebanon 24
كابيبارا شابة تهرب من حديقة مارويل البريطانية وتثير حملة بحث مكثفة
21/03/2026 21:15:05
21/03/2026 21:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري إسرائيلي: نخطط لشن حملة عسكرية تستمر أشهرا ضد حزب الله
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري إسرائيلي: نخطط لشن حملة عسكرية تستمر أشهرا ضد حزب الله
21/03/2026 21:15:05
21/03/2026 21:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
العماد جوزاف عون
حزب الله
الجمهوري
إسرائيل
من جهته
الثنائي
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
Lebanon 24
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
12:59 | 2026-03-21
21/03/2026 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
Lebanon 24
"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
14:23 | 2026-03-21
21/03/2026 02:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
Lebanon 24
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
14:07 | 2026-03-21
21/03/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
17:06 | 2026-03-20
20/03/2026 05:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
17:53 | 2026-03-20
20/03/2026 05:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:59 | 2026-03-21
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
14:58 | 2026-03-21
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:23 | 2026-03-21
"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
14:16 | 2026-03-21
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:07 | 2026-03-21
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
14:03 | 2026-03-21
البزري وسلام بحثا في أوضاع النازحين وأشادا بدور صيدا الإنساني
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 21:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 21:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 21:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24