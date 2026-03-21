Najib Mikati
لبنان

حملة على عون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 08:45
حملة على عون
برزت خلال الأيام القليلة الماضية حملة مكثفة خاضها مؤيدون لـ"الثنائي الشيعي" ضدّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك إثر طرحهِ خيار التفاوض المُباشر بين لبنان وإسرائيل كسبيلٍ لإنهاء الحرب.
 
 
 الحملة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي واجهها كلامٌ "مضبوط" من قبلِ السياسيين في حركة "أمل" و"حزب الله"، لكن ما كان لافتاً هو عدم وجود عملية "لجم" لتلك الحملة أقله لتطويق الخطاب التحريضي في ظلّ الحرب القائمة.
 

من جهتها، تقول مصادر سياسية مقربة من "أمل" لـ"لبنان24" إنَّ الوضع يحتاج إلى "حكمة وطنية"، مشيرة إلى أنّ خيارات النقاش السياسي داخل لبنان مفتوحة، وبالتالي علينا تقوية التماسك لا الذهاب نحو الشرذمة.
 

وأكدت المصادر أن العلاقة بين الرئاسات الثلاثة غير مقطوعة، مشددة على أن أقوى سلاح في وجه إسرائيل هو التعاضد الوطني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
