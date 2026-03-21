تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جعجع: الحرب التي نعيشها اليوم هي بامتياز حرب إيران في لبنان

Lebanon 24
21-03-2026 | 10:30
A-
A+
جعجع: الحرب التي نعيشها اليوم هي بامتياز حرب إيران في لبنان
جعجع: الحرب التي نعيشها اليوم هي بامتياز حرب إيران في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الحرب التي نعيشها اليوم هي بامتياز حرب إيران في لبنان، وليست نتيجة قرار لبناني داخلي"، مشدّدًا على أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية". ورفض جعجع "تحميل المواطن كلفة الدمار"، مؤكدًا أن "إيران تتحمّل مسؤولية هذه الحرب والتعويض عن نتائجها". 

هذه المواقف أطلقها جعجع لمناسبة عيد الأم حيث التقى وفدًا من الأمهات والسيدات من منطقتي شكا والبترون.

وقال: "حزب الله يحاول تبرير ما يحصل أمام بيئته، فيما بات اللبنانيون يدركون حقيقة ما يحصل"، معتبرًا أن "المؤسسات الشرعية، من مجلس النواب إلى الحكومة، هي الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات المصيرية، فاستمرار هذا الواقع منذ أكثر من خمسة عشر  شهرًا ألحق أضرارًا جسيمة بلبنان، في ظل غياب أي دعم دولي فعلي بسبب وجود سلاح خارج إطار الدولة"، لافتًا إلى أن "جميع اللبنانيين يتضرّرون من هذه الحرب، وإن بدرجات متفاوتة".

وبعدما أشار إلى أن الخسائر البشرية والمادية كبيرة جدًا، وقد بلغت مليارات الدولارات، رفض "تحميل المواطن اللبناني أو خزينة الدولة كلفة الدمار"، مؤكدًا أن "إيران تتحمّل مسؤولية هذه الحرب والتعويض عن نتائجها، كونها هي من تخوضها عبر وكلائها على الأراضي اللبنانية".

وطمأن إلى أنه "رغم صعوبة المرحلة الراهنة، إلّا أنّ هناك فرصة لإنهاء هذه الحالة، من خلال حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة أفضل للبنان".

وشدد على أن "الأسباب التي تستوجب الحرب يجب أن تقرّرها الدولة اللبنانية ممثّلةً بالحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "الشعب اللبناني انتخب مجلس النواب، وهو مصدر الشرعية في اتخاذ القرارات المصيرية". 

وأوضح أن "أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية يتعرّضون لضرر مباشر، غير أنّ جميع اللبنانيين يتكبّدون الخسائر، ولو بنسب متفاوتة، رغم أنهم لم يرغبوا بالحرب من الأساس".

وإذ رأى أن "الوضع الحالي صعب ولكن لا شيء يدوم"، أعرب رئيس "القوات" عن أمله في أن "تنتهي هذه المرحلة التي نشهدها فعليا ونهائيًا وللمرة الأخيرة".

واعتبر جعجع أن "مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون قوبلت برفض أميركي وإسرائيلي، كونها مشروطة بنزع سلاح حزب الله قبل البدء بأي مفاوضات". 

وفي المناسبة، أكد جعجع أن "الأم هي الحاضنة الطبيعية على الأرض، وفي حال غابت لا وجود للحياة، من هنا أهميتها وضرورة الاهتمام بها، وحين أستذكر الأمّ، أشبهها بـ"القوات" فهذه المعادلة بسيطة جدًا باعتبار أن "القوات" لعبت دور الأم في المجتمع منذ خمسين عامًا". 

وتطرق جعجع إلى "واقع الهجرة في لبنان القائم منذ أربعين عامًا نتيجة أسباب عدة، أبرزها سياسات النظام السوري السابق، إلّا أن الظروف اليوم تتغيّر، ولبنان مقبل على مرحلةٍ جديدة".

وشكرت رئيسة لجنة تفعيل دور المرأة في شكا، هند بو حداد، بدورها في كلمتها، رئيس "القوات" على اهتمامه الدائم بلجنة المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وقالت: "أنقل هواجس الأمهات، ولا سيما هجرة أولادهن، ونضع ثقتنا بكم، حكيم، باعتبار أنكم الرقم الصعب في السياسة اللبنانية". 

أما رئيسة لجنة تفعيل دور المرأة في البترون، مارغريت فرح، فأكّدت "أهمية دور المرأة، والأمّ تحديدًا، والذي لا يقتصر على العائلة فحسب، بل يمتد ليكون قوة فاعلة في بناء الوطن وصناعة مستقبله".

وفي الختام، قدّم الوفد لجعجع هدية تذكارية تمثّلت بشجرة زيتون على شكل الأرزة اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
وزير الحرب الأميركي: إيران لن تحصل على قدرات نووية ولن نعيش في حالة ابتزاز نووي
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نشعر أننا بنزهة قصيرة في إيران وسننتهي وبعد حرب إيران سنبتعد عن الحروب
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: مفاجآت اليوم المتوقعة ستشكل تصعيدا في الحرب أمام إيران وحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الدولة اللبنانية

سمير جعجع

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس حزب

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-03-21
Lebanon24
14:58 | 2026-03-21
Lebanon24
14:23 | 2026-03-21
Lebanon24
14:16 | 2026-03-21
Lebanon24
14:07 | 2026-03-21
Lebanon24
14:03 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24