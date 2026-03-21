ألفا تعايد الأم اللبنانية: إنتِ الأمان في كل الظروف.. الدني إم

لمناسبة ، أطلقت شركة "ألفا" حملة إبداعية مميزة تحت شعار "إنتِ الأمان في كل الظروف، الدني إم"، ترتكز على فكرة بسيطة لكن عميقة: الأم هي الأمان الحقيقي في عالم متقلب.

تميزت الحملة بمعالجة إنسانية مبتكرة، حيث ترجمت مفهوم الأمان إلى لحظات يومية صادقة تعكس العلاقة الفطرية بين الأم وإبنها. في ، حيث تكبر التحديات، نجحت ألفا في تحويل هذه الحقيقة إلى قصة مؤثرة تشبة كل عائلة لبنانية.

ومن خلال هذه المقاربة الإبداعية، تسلط الحملة الضوء على دور الأم كرمز للصمود والانتماء، والتعلق بالوطن، مؤكدة أن أقوى الأفكار هي تلك التي تنبع من واقع الناس وتلامس مشاعرهم بصدق.

