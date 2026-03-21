شيخ العقل يعايد الأمّهات: كلُّ عيدٍ وأنتنّ بخير

تقدم شيخ العقل لطائفة الشيخ بالتهنئة، لمناسبة ، متوّجهاً للأمهات بالقول: "الأمُّ، كلمةٌ رائعة معبّرة تختصر عالَماً من الِقيَم والفضائل، وتمثّل مدرسةً اجتماعيةً أخلاقية ورسالةً إنسانية. إننا إذ نعايدُ الأمهات الفاضلات في عيدهنّ ونتمنى لهنّ راحة البال والاطمئنان، فإننا نسأل الله تعالى أن يسبغ عليهنّ نعمة العافية، ويمكّنهنّ من دوام العطاء وحمل رسالة الأمومة، بما تعنيه من تربية صالحة للأولاد ورعاية طيّبة مسؤولةٍ وشراكةٍ أبويّة في بناء العائلة والمجتمع".





أضاف: "للمرأة احترامها وللأم تقديرُها، واذا كانت بداية فصل الربيع عيدها، فإننا نرجوه في كلّ يومٍ يغيب فيه الألمُ والحزن والقهر ونكرانُ الفضل، ويتحقق فيه حسنُ المعاملة وصلاحُ التربية وسعادةُ العائلة".





وقال الشيخ : "لئن كانت ظروف البلاد لم تسمح لنا وللّجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي إقامة الاحتفال الرمزي الطائفة في مثل هذا اليوم، احتفاءً بالأم الموحِّدة في عيدها، إلّا أننا نحيّي جميع الأمهات المربيّات والناشطات منهنّ في مجال العمل الاجتماعي، الذي أثبتنّ قدرتهنّ على إتقانه ورغبتهنّ الصادقة في خدمة المجتمع. بارككنّ الله، وكلُّ عيدٍ وأنتنّ بخير".

