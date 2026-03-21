في الحازمية.. طريق مقطوع وتحذير من المرور

صدر عـن لقـوى الأمن الداخلي ـ العامة مـا يلي:

بسبب الأمطار الغزيرة والعوامل الجويّة، حدث انهيار لبعض الأتربة والأحجار على طريق قناطر الزبيدة في منطقة ، ولذلك قامت بلديّتا والحازمية بقطع الطريق نهائياً إلى حين إزالة المخاطر.







يرجى من المواطنين التقيّد بإرشادات عناصر وبلافتات السير الموضوعة لهذه الغاية في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.