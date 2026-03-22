|
لبنان

جشي يتفقد الدفاع المدني في الهيئة الصحية - صور: استهدافها يكشف إفلاس العدو

Lebanon 24
22-03-2026 | 06:07
جشي يتفقد الدفاع المدني في الهيئة الصحية - صور: استهدافها يكشف إفلاس العدو
تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي مديرية جبل عامل الأولى في الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الاسلامية" في صور، حيث التقى المدير عبدالله نور الدين وعدداً من المسعفين واطلع على بعض سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء التي استهدفها العدو في سياق عدوانه المتواصل.
 
 
وفي كلمة له، أشار جشي إلى أنّ "هذا النموذج من نماذج العدوان الصهيوني على مؤسسات الدفاع المدني والإسعاف الصحي والمؤسسات الصحية، والاعتداء المتكرر على هذه الجهات، يكشف إفلاس العدو على مستوى الأهداف، إذ إنه لا يمتلك أهدافاً عسكرية".



وقال: "هذه الاستهدافات تُظهر عجز العدو عن تحقيق أي تقدم ميداني في مواجهة المقاومين على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتؤكد كينونة هذا العدو وهمجيته وعدوانيته وإجرامه، إذ يستهدف المدنيين ولا يعطي أي قيمة للإنسان ولا للقيم ولا للمبادئ".



وختم: "نقول للعدو إن هذه الأرض هي أرضنا، أرض الآباء والأجداد، ونحن ندافع عن حقنا، ومطلبنا أن نعيش في أرضنا بأمان، وما يمارسه العدو من اعتداءات قد تتجاوز كل المبادئ والقيم، ويسعى من خلاله إلى اقتلاعنا من أرضنا، لكننا متمسكون بها، لأننا نواجه هذا العدو بثباتنا في أرضنا".
مواضيع ذات صلة
جيش العدو هدد مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في دورس (الوكالة الوطنية للإعلام)
الهيئة الصحية الإسلامية تدين استهداف مركز برج قلاويه
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة على بلدة دير انطار استهدفت أحد افراد الهيئة الصحية الاسلامية- الدفاع المدني
الهيئة الصحية الإسلامية: 15 شهيدا وأكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين منذ بداية العدوان
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:58 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:51 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-03-22
Lebanon24
08:58 | 2026-03-22
Lebanon24
08:51 | 2026-03-22
Lebanon24
08:50 | 2026-03-22
Lebanon24
08:46 | 2026-03-22
Lebanon24
08:36 | 2026-03-22
