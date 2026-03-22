جشي يتفقد الدفاع المدني في الهيئة الصحية - صور: استهدافها يكشف إفلاس العدو

تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب مديرية الأولى في الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الاسلامية" في صور، حيث التقى المدير عبدالله وعدداً من المسعفين واطلع على بعض سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء التي استهدفها العدو في سياق عدوانه المتواصل.

وفي كلمة له، أشار جشي إلى أنّ "هذا النموذج من نماذج العدوان على مؤسسات الدفاع المدني والإسعاف الصحي والمؤسسات الصحية، والاعتداء المتكرر على هذه الجهات، يكشف إفلاس العدو على مستوى الأهداف، إذ إنه لا يمتلك أهدافاً عسكرية".







وقال: "هذه الاستهدافات تُظهر عجز العدو عن تحقيق أي تقدم ميداني في مواجهة المقاومين على الحدود ، وتؤكد كينونة هذا العدو وهمجيته وعدوانيته وإجرامه، إذ يستهدف المدنيين ولا يعطي أي قيمة للإنسان ولا للقيم ولا للمبادئ".







وختم: "نقول للعدو إن هذه الأرض هي أرضنا، أرض الآباء والأجداد، ونحن ندافع عن حقنا، ومطلبنا أن نعيش في أرضنا بأمان، وما يمارسه العدو من اعتداءات قد تتجاوز كل المبادئ والقيم، ويسعى من خلاله إلى اقتلاعنا من أرضنا، لكننا متمسكون بها، لأننا نواجه هذا العدو بثباتنا في أرضنا".