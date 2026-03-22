لبنان
جشي يتفقد الدفاع المدني في الهيئة الصحية - صور: استهدافها يكشف إفلاس العدو
Lebanon 24
22-03-2026
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
حسين جشي
مديرية
جبل عامل
الأولى في الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الاسلامية" في صور، حيث التقى المدير عبدالله
نور الدين
وعدداً من المسعفين واطلع على بعض سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء التي استهدفها العدو في سياق عدوانه المتواصل.
وفي كلمة له، أشار جشي إلى أنّ "هذا النموذج من نماذج العدوان
الصهيوني
على مؤسسات الدفاع المدني والإسعاف الصحي والمؤسسات الصحية، والاعتداء المتكرر على هذه الجهات، يكشف إفلاس العدو على مستوى الأهداف، إذ إنه لا يمتلك أهدافاً عسكرية".
وقال: "هذه الاستهدافات تُظهر عجز العدو عن تحقيق أي تقدم ميداني في مواجهة المقاومين على الحدود
اللبنانية
الفلسطينية
، وتؤكد كينونة هذا العدو وهمجيته وعدوانيته وإجرامه، إذ يستهدف المدنيين ولا يعطي أي قيمة للإنسان ولا للقيم ولا للمبادئ".
وختم: "نقول للعدو إن هذه الأرض هي أرضنا، أرض الآباء والأجداد، ونحن ندافع عن حقنا، ومطلبنا أن نعيش في أرضنا بأمان، وما يمارسه العدو من اعتداءات قد تتجاوز كل المبادئ والقيم، ويسعى من خلاله إلى اقتلاعنا من أرضنا، لكننا متمسكون بها، لأننا نواجه هذا العدو بثباتنا في أرضنا".
