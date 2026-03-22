غارات وقصف وتوغّل.. العدوان الإسرائيلي يتمدّد وجسر القاسمية يُدمَّر بالكامل (فيديو وصور)

يتواصل العدوان على البلدات والقرى في مختلف المناطق، مخلفًا وجرحى وأضرارًا مادية كبيرة.

وفي آخر التطورات الميدانية، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات حورتا الفوقا، ، حبوش، عربصاليم، القليلة ـ قضاء صور، البياضة، جبال البطم، ميفدون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، النبطية الفوقا، السلطانية، الصوانة، القطراني، قبريخا، برج الملوك وتبنين.

واستُهدفت بلدة القليعة بثلاث قذائف، واحدة قرب منزل ريمون نهرا، واثنتان خلف منزل سليمان سعيد.

أما الناقورة فتعرّضت لقصف مدفعي كثيف تخلله تصاعد للدخان وتشكيل ساتر يحجب الرؤية، بالتزامن مع رشقات نارية رافقت عمليات توغل معادية.

وأعلنت استشهاد 4 مواطنين وإصابة 7 آخرين في غارتي السلطانية والصوانة جنوبًا.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي جسر القاسمية بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وذلك بعد تهديد سابق بقصفه.












































































































































































































