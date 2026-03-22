سليم عون: الصمود خيارنا والتمسك بالحق ضمان المستقبل

شدّد عضو تكتل " القوي" النائب على أن "مواجهة التحديات والاعتداءات لا تكون إلا بالصمود والاستمرار، وأن أبناء هذا الوطن هم أصحاب حق، ولن يتأثروا بكل الظروف مهما اشتدت صعوبتها".

وقال خلال زيارة معايدة لرئيس جمعية "قولنا والعمل" في في برالياس: "التمسك بالحق هو شكل من أشكال المواجهة، فلا يمكن أن نتوقف عن حياتنا أو نستسلم للضغوط، لأن ذلك يحقق أهداف المعتدي. الشعب اللبناني لن يقبل بأي اعتداء على سيادته أو فرض إملاءات عليه، وسيبقى متمسكاً بأرضه وثرواته مهما بلغت التضحيات".

وختم بالتأكيد أن "الحياة ستستمر، وأن التنازل عن الحقوق اليوم يعني خسارتها إلى الأبد".

، شدد القطان على أن "لبنان لا يقوم إلا بجناحيه، والمسيحي، وبالشراكة القائمة على الأخوة والمحبة"، مشيراً إلى أن " ، ولا سيما البقاع الأوسط وزحلة، سيبقى مساحة جامعة لكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم". واعتبر أن "ما يشهده لبنان رغم والاعتداءات هو نموذج حيّ للوحدة الوطنية، وقد يتمكن العدو من التدمير والقتل، لكنه لن يستطيع كسر روح المحبة والتآخي بين اللبنانيين".