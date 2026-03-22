عون يدين استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية في وتدميرها، ولا سيما جسر القاسمية على نهر الليطاني وغيره من الجسور .

وقال :" إنّ هذه الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة ، وتعتبر مقدمة لغزو طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه .وتعكس هذه التوجهات جنوحا خطيرًا نحو التدمير الممنهج للبنى التحتية والمرافق المدنية والمناطق السكنية في القرى ، بما يرقى إلى سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين، وهو أمر مرفوض ومدان وغير مبرر ويخالف صراحةً قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم الأساسية".

واضاف : " إنّ استهداف جسور نهر الليطاني، الشريان الحيوي لحركة المدنيين، يُعدّ محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال، والسعي إلى التوسع داخل الأراضي اللبنانية. وإزاء هذا التصعيد، يدعو لبنان ، ولا سيما وأعضاء ، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن تنفيذ هذا الهجوم، فالاستمرار في الصمت أو التقاعس يُشجّع على التمادي في الانتهاكات ويُقوّض مصداقية المجتمع الدولي".