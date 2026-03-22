لبنان
ما حقيقة الأخبار المتداولة حول الموقع التجهيزي في الكرنتينا؟
Lebanon 24
22-03-2026
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت وحدة
إدارة مخاطر الكوارث
في رئاسة
مجلس الوزراء
التوضيح الآتي:
"خلافًا للأخبار المتداولة، تؤكد وحدة إدارة مخاطر
الكوارث
في رئاسة مجلس الوزراء أن كل ما يُشاع حول الموقع الذي يتم تجهيزه في
الكرنتينا
عارٍ من الصحة.
توضح الوحدة أن هذا الموقع يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للاستخدام الفوري، علمًا أن وجهة استعماله لم تُحدَّد بعد.
وتؤكد الوحدة أن الموقع يقع خارج نطاق مرفأ
بيروت
، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العمل أو العمليات فيه، كما أنه يبعد نحو كيلومتر واحد عن الأحياء السكنية. إضافة إلى ذلك، فإن بدء العمل في الموقع، متى تقرر، سيترافق مع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والعلاقة
الطيبة
مع
المجتمع المحلي
. كما أن المنطقة تخضع لإشراف الجيش والقوى الأمنية المختصة.
وتعيد الوحدة التذكير بضرورة اعتماد خطاب مسؤول وهادئ في تناول هذا الملف، بعيدًا عن التضليل والتهويل، وبما يحفظ المصلحة العامة والوحدة الوطنية ويصون استقرار البلاد".
