إجمالي الضحايا منذ بدء الأحداث: 1,029 شهيدًا و2,786 جريحًا

أعلنت وحدة في رئاسة ، في تقريرها اليومي (المرفق)، ما يلي:



مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 644



العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 134,377



العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 34,074





الأعمال العدائيّة: 3,275



الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):



: 5



الجرحى: 46



الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):



الشهداء: 1,029



الجرحى: 2,786.

Advertisement