بيان لـ وزارة الأشغال.. وهذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
22-03-2026 | 15:29
صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل بيان توضيحي لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تصدّعات في أعمدة جسر الكازينو على المسلك الغربي باتجاه بيروت، جاء فيه: يهمّ وزارة الأشغال العامة والنقل أن تؤكد ما يلي:

أولاً: إن المعلومات المتداولة حول تضرر أعمدة الجسر غير دقيقة. وقد أظهرت الكشوفات الميدانية التي أجرتها الفرق الفنية المختصة في الوزارة أن الأعمدة سليمة بالكامل، ولم تتعرض لأي تصدّع أو ضرر إنشائي.

ثانياً: إن الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 5:40 من بعد ظهر يوم السبت تمثّلت باصطدام مركبة بالدرابزين الحديدي، ما أدى إلى تضرره في موقع الحادث، من دون أي تأثير على السلامة الإنشائية للجسر.

ثالثاً: باشرت الفرق المعنية معالجة الأضرار في الواقي الحديدي، وتم وضع حواجز إسمنتية مؤقتة في موقع الحادث، ريثما تُستكمل الأعمال المطلوبة، وذلك لضمان سلامة المرور.

وعليه، تدعو الوزارة المواطنين الكرام إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، تفادياً لإثارة القلق غير المبرر.

كما تؤكد الوزارة استمرارها في مراقبة وصيانة شبكة الطرق والجسور، بما يضمن السلامة العامة".
 
وزارة الأشغال العامة والنقل

درابزين

بيروت

الغربي

كازينو

الجسر

أخبار

المعن

