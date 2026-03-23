عن الرحلات... بيانٌ جديد من طيران "الشرق الأوسط"

صدر عن شركة طيران البيان التالي:



بسبب استمرار اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة ولأسباب تشغيلية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية عن جدول رحلاتها من 24 ولغاية 30 آذار 2026 وفق التالي:



1- الغاء رحلات دبي النظامية المسائية والليلية المجدولة تحت رقم ME428/429 و ME430/431 للفترة الممتدة من الثلاثاء 24 آذار ولغاية الأثنين 30 آذار 2026 ضمناً، مع ابقاء الرحلة الصباحية المجدولة ME426/427 وفقاً للمواعيد التالية:

مع اعطاء الإمكانية لركاب رحلات الشركة من والى دبي والذين ألغيت حجوزاتهم إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلات العارضة دون دفع أية كلفة إضافية خلال فترة أسبوع من تاريخ الرحلة.



أما بالنسبة لركاب الرحلات من والى أبوظبي ME418/419 والذين ألغيت حجوزاتهم يمكنهم إعادة حجز بطاقاتهم على الرحلات المشغلة من والى دبي ME426/427 دون دفع أية كلفة إضافية خلال فترة أسبوع من تاريخ الرحلة.



2- دمج رحلات جدة النظامية الصباحية والمسائية المجدولة تحت رقم ME364/365 و ME368/369 للفترة الممتدة من الثلاثاء 24 آذار ولغاية الأثنين 30 آذار 2026 ضمناً برحلة جديدة تحمل الرقم ME374/375 وفقاً للمواعيد التالية:

3-دمج رحلة الظهيرة من والى المجدولة تحت رقم ME229/230 لأيام الثلاثاء الموافق في 24 آذار والجمعة الموافق في 27 آذار والأحد في 29 آذار مع رحلة الشركة الصباحية المجدولة في نفس اليوم بحيث تشغل الرحلة المدمجة تحت رقم ME211/212 والتي تقلع من في تمام الساعة 07:50 صباحاً بتوقيت بيروت وتقلع 13:40 بعد الظهر بتوقيت باريس.4-الغاء رحلة الشركة المجدولة الى ميلانو بتاريخ 30 آذار 2026 تحت رقم ME235/236 و الغاء رحلات الشركة المجدولة الى روما تحت رقم ME231/232 ليومي الثلاثاء بتاريخ 24 آذار 2026 و يوم الخميس 26 آذار 2026 ويوم الأحد 29 آذار ليصار الى دمجها مع رحلة الشركة الى ميلانو المجدولة بتاريخ الأربعاء 25 آذار 2026 والسبت 28 آذار تحت رقم ME235/235 وفقاً للمواعيد التالية:

الغاء رحلات الشركة المجدولة الى فرانكفورت تحت رقم ME217/218 ليوم الجمعة الموافق في 27 آذار 2026



6- الغاء رحلات الشركة المجدولة الى أثينا تحت رقم ME251/252 لأيام الأربعاء 25 آذار والخميس 26 آذار والسبت 28 آذار والأثنين 30 آذار.



7- الغاء رحلة الشركة المجدولة الى لارنكا تحت رقم ME271/272 ليوم السبت الموافق في 28 آذار 2026



8- تسيير رحلات اضافية الى اسطنبول للفترة الممتدة من الثلاثاء 24 آذار ولغاية الأثنين 30 آذار 2026 وفقاً للمواعيد التالية:

5-الغاء رحلات الشركة المجدولة الى فرانكفورت تحت رقم ME217/218 ليوم الجمعة الموافق في 27 آذار 2026

الغاء رحلة العودة – بيروت للفترة الممتدة من الثلاثاء 24 آذار ولغاية الأثنين 30 آذار 2026 تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة في نفس اليوم تحت رقم ME305 في تمام الساعة 14:10 بتوقيت القاهرة (عدا يوم السبت الموافق في 28 آذار حيث تقلع في تمام الساعة 15:45 بتوقيت القاهرة).





أ‌) الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء في 24 آذار 2026:



تلغى كافة رحلات الشركة النظامية المجدولة الى كل من: روما، أبو ظبي، بغداد، الكويت، الدوحة، النجف، اربيل بالأضافية الى رحلتي دبي المسائية والليلية ME428/429 و ME430/431 ورحلة ورحلة باريس بعد الظهر ورحلة عمان المسائية ME312/313، بالاضافة الى دمج رحلات جدة، مع تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات الشركة وفقاً للتالي:

أما باقي الرحلات المجدولة ليوم الثلاثاء في 24 آذار 2026 الى كل ، فرانكفورت، دوسلدورف، واثينا ورحلة الشركة الصباحية الى باريس ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من اسطنبول والقاهرة ولارنكا فهي باقية على مواعيدها .







ب‌) الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء في 25 آذار 2026:



تلغى كاغة رحلات الشركة النظامية المجدولة الى كل من: اثينا ، أبو ظبي، بغداد، الكويت، الدوحة، بالأضافية الى رحلتي دبي المسائية والليلية ME428/429 و ME430/431 ورحلة عمان المسائية ME312/313، بالاضافة الى دمج رحلات جدة، مع تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات الشركة وفقاً للتالي:

أما باقي الرحلات المجدولة ليوم الاربعاء في 25 آذار 2026 الى كل من: أبيدجان، اكرا، لندن، فرانكفورت، جينيف، بروكسيل ، وميلانو/روما ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من باريس واسطنبول بالاضافة الى الثلاثة رحلات المجدولة الى القاهرة فهي باقية على مواعيدها.

أما باقي الرحلات المجدولة ليوم الاربعاء في 25 آذار 2026 الى كل من: أبيدجان، اكرا، لندن، فرانكفورت، جينيف، بروكسيل ، وميلانو/روما ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من باريس واسطنبول بالاضافة الى الثلاثة رحلات المجدولة الى القاهرة فهي باقية على مواعيدها.





ت‌) الرحلات المعدلة ليوم الخميس في 26 آذار 2026:



تلغى كافة رحلات الشركة النظامية المجدولة الى كل من: أثينا، روما، أبو ظبي، بغداد، الكويت، الدوحة، النجف، اربيل بالأضافية الى رحلتي دبي المسائية والليلية ME428/429 و ME430/431 ورحلة عمان المسائية ME312/313، بالاضافة الى دمج رحلات جدة، مع تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات الشركة وفقاً للتالي:







ث‌) الرحلات المعدلة ليوم الجمعة في 27 آذار 2026:



تلغى كافة رحلات الشركة النظامية المجدولة الى كل من فرانكفورت، أبو ظبي، بغداد، الكويت، الدوحة، النجف، بالأضافية الى رحلتي دبي المسائية والليلية ME428/429 و ME430/431 ورحلة الظهر الى باريس ورحلة عمان المسائية ME312/313 ، بالاضافة الى دمج رحلات جدة، مع تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات الشركة وفقاً للتالي:

أما باقي الرحلات المجدولة ليوم الخميس في 26 آذار 2026 الى كل من: لندن، فرانكفورت، يريفان، دوسلدورف، ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من باريس واسطنبول بالاضافة الى ٣ رحلات المجدولة الى القاهرة فهي باقية على مواعيدها.







ج‌) الرحلات المعدلة ليوم السبت في 28 آذار 2026:



تلغى كافة رحلات الشركة النظامية المجدولة الى كل من أثينا، لارنكا، أبو ظبي، بغداد، الكويت، الدوحة، اربيل، بالأضافية الى رحلتي دبي المسائية والليلية ME428/429 و ME430/431 ورحلة عمان المسائية ME312/313 ، بالاضافة الى دمج رحلات جدة، مع تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات الشركة وفقاً للتالي:

أما باقي الرحلات المجدولة ليوم الجمعة في 27 آذار 2026 الى كل من: لندن، أثينا، ، جينيف، ورحلة الشركة الصباحية الى باريس ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من اسطنبول بالاضافة الى ٣ رحلات المجدولة الى القاهرة فهي باقية على مواعيدها.

أما باقي الرحلات المجدولة ليوم السبت في 28 آذار 2026 الى كل من: أبيدجان، اكرا، لندن، فرانكفورت، جينيف، بروكسيل ، وميلانو/روما ورحلتي الشركة النظاميتين الى كل من باريس واسطنبول ورحلة الشركة الى القاهرة المسائية فهي باقية على مواعيدها.





د‌) الرحلات المعدلة ليوم الأحد في 29 آذار 2026:



تلغى كافة رحلات الشركة النظامية المجدولة الى كل من أبو ظبي، بغداد، الكويت، الدوحة، اربيل، النجف، بالأضافية الى رحلتي دبي المسائية والليلية ME428/429 و ME430/431 ورحلة الظهر الى باريس ورحلة عمان المسائية ME312/313 ، بالاضافة الى دمج رحلات جدة، مع تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات الشركة وفقاً للتالي:









ه‌) الرحلات المعدلة ليوم الأثنين في 30 آذار 2026:



تلغى كافة رحلات الشركة النظامية المجدولة الى كل من ميلانو، أثينا، أبو ظبي، بغداد، الكويت، الدوحة، بالأضافية الى رحلتي دبي المسائية والليلية ME428/429 و ME430/431 ورحلة عمان المسائية ME312/313 ، بالاضافة الى دمج رحلات جدة، مع تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات الشركة وفقاً للتالي:

أما باقي الرحلات المجدولة ليوم الأحد في 29 آذار 2026 الى كل من: لندن، فرانكفورت، دوسلدورف، يريفان ، وميلانو/روما ولارنكا ورحلة الشركة الصباحية الى باريس ورحلتي الشركة النظاميتين الى اسطنبول بالاضافة الى ٣ رحلات المجدولة الى القاهرة فهي باقية على مواعيدها