إنذار إسرائيليّ لأهالي الجنوب: سنستهدف جسر الدلافة

أعلن المتحدث باسم الجيش أن الجيش الإسرائيلي سيقوم باستهداف جسر الدلافة، وذلك بهدف منع نقل تعزيزات ووسائل قتالية من قبل " ".

وطلب من سكان الجنوب مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال والامتناع عن أي تحرك جنوبا.

#عاجل ‼️ نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى برعاية السكان المدنيين يضطر جيش الدفاع إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الارهابية.



🔸بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي جيش الدفاع مهاجمة جسر الدلافة



🔸حرصًا على سلامتكم يجب عليكم… — (@AvichayAdraee) March 23, 2026