تهديد اسرائيل بقصف جسر الدلافة: لماذا هذا الجسر تحديداً؟

يقع جسر الدلافة فوق نهر في ، ويربط بين منطقة حاصبيا (قرية الدلافة) وقضاء (منطقة السريرة) في . يُعد جسراً حيوياً يربط بين والبقاع، وتعرّض للتدمير عدة مرات، أبرزها في عامي 1982 و2006.



الاهمية الاستراتيجية لهذا تأتي من كونه معبراً رئيسياً فوق نهر الليطاني، ما يجعله من النقاط الطرقية الحساسة التي تربط عدة مناطق ببعضها.



هذا الطريق يُستخدم أيضاً لوجستياً في الحروب والتحركات، وأي تعطيل للجسر يمكن أن يغيّر حركة المنطقة بالكامل ويجبر السير على طرق بديلة أطول وأكثر تعقيداً.



أتى ذلك بعد تهديد المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي بقصف الجسر، ما يشير إلى أن التركيز ليس فقط على المواقع العسكرية، بل أيضاً على البنية الطرقية والجسور التي تُعتبر مفاصل حركة أساسية، لأن تعطيل جسر واحد فوق الليطاني قد ينعكس على حركة منطقة كاملة.

