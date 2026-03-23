Najib Mikati
تهديد اسرائيل بقصف جسر الدلافة: لماذا هذا الجسر تحديداً؟

23-03-2026 | 09:05
تهديد اسرائيل بقصف جسر الدلافة: لماذا هذا الجسر تحديداً؟
يقع جسر الدلافة فوق نهر الليطاني في لبنان، ويربط بين منطقة حاصبيا (قرية الدلافة) وقضاء جزين (منطقة السريرة) في البقاع الغربي. يُعد جسراً حيوياً يربط بين جنوب لبنان والبقاع، وتعرّض للتدمير عدة مرات، أبرزها في عامي 1982 و2006.

الاهمية الاستراتيجية لهذا الجسر تأتي من كونه معبراً رئيسياً فوق نهر الليطاني، ما يجعله من النقاط الطرقية الحساسة التي تربط عدة مناطق ببعضها.

هذا الطريق يُستخدم أيضاً لوجستياً في الحروب والتحركات، وأي تعطيل للجسر يمكن أن يغيّر حركة المنطقة بالكامل ويجبر السير على طرق بديلة أطول وأكثر تعقيداً.

أتى ذلك بعد تهديد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي  بقصف الجسر، ما يشير إلى أن التركيز ليس فقط على المواقع العسكرية، بل أيضاً على البنية الطرقية والجسور التي تُعتبر مفاصل حركة أساسية، لأن تعطيل جسر واحد فوق الليطاني قد ينعكس على حركة منطقة كاملة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني تلقى تهديدا إسرائيليا متكررا بقصف جسر القاسمية
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف جسر الدلافة
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف جسر الدلافة
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ لأهالي الجنوب: سنستهدف جسر الدلافة
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

البقاع الغربي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الليطاني

إسرائيل

البقاع

الغربي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:51 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-03-23
Lebanon24
11:51 | 2026-03-23
Lebanon24
11:48 | 2026-03-23
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23
Lebanon24
11:18 | 2026-03-23
