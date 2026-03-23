جثة تحت الجسر!

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثة شخص تحت على ، بالقرب من مستديرة "بيستاشيو" في .





وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والصليب الأحمر إلى المكان، بانتظار وصول الأدلة الجنائيّة للكشف على الجثة.



وقالت مصادر لـ" 24"، إنّ الجثة تعود لشخص مشرّد، وأشارت إلى أنّ التحقيقات مستمرّة للتأكد من سبب وفاته.