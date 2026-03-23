بعد ارتفاع البنزين... شركات ترفع سعر الـdelivery





أعلنت شركات شهيرة متخصصة بـ"الدليفري"، أنّها قرّرت زيادة أسعار خدمة توصيل الطعام إلى المنازل، بعد ارتفاع اسعار البنزين والمحروقات بشكلٍ كبيرٍ.



وأشار مواطنون عبر " "، إلى أنّهم تلقوا إخطاراً من الشركات، عبر هواتفهم، عن زيادة سعر خدمة التوصيل.



وبرّرت الشركات خطوتها، بالحفاظ على إستمراريتها وضمان حقوق موظفيها.



وبحسب المعلومات، فإنّ السعر أصبح دولارين، بعدما كان حوالى دولار ونصف الدولار، وتختلف التسعيرة وفقاً للمسافة بين المطاعم ووجهة التوصيل.

Advertisement