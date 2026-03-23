لبنان
بسبب عطل طارىء... معمل إبراهيم عبد العال الكهرومائيّ سيتوقّف نهائيّاً
Lebanon 24
23-03-2026
|
09:17
صدر عن
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
البيان التالي:
تعلن المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني
أنها ستضطر إلى التوقيف الكلي لمعمل
إبراهيم عبد
العال الكهرومائي، الذي ينتج حالياً نحو 4 ميغاواط، وذلك لمدة يومين ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 24 آذار الجاري، نتيجة عطل طارئ في السِكّر الرئيسية للمجموعة رقم (1).
ويأتي هذا التوقف في إطار تمكين الفرق الفنية من إجراء أعمال الصيانة اللازمة، والتي تستوجب وقف المعمل بالكامل وتفريغ القساطل المضغوطة، ضماناً لسلامة التجهيزات وحسن تنفيذ أعمال الإصلاح.
وفي المقابل، تؤكد المصلحة أن معملي أرقش وحلو سيواصلان إنتاجهما الكهربائي بشكل طبيعي، وذلك بفضل
الإدارة المتكاملة
للموارد المائية من نهر مشغرة، وعين الزرقاء، وينابيع نفق
عبد العال
– أنان، إضافة إلى شلالات
جزين
ونهر
بسري
.
كما تشير المصلحة إلى أنه خلال فترة التوقف، سيتم تخزين المياه الواردة من الحوض الأعلى لنهر الليطاني في
بحيرة القرعون
، تمهيداً للاستفادة منها لاحقاً في تعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية فور استئناف التشغيل.
