بسبب عطل طارىء... معمل إبراهيم عبد العال الكهرومائيّ سيتوقّف نهائيّاً

تعلن المصلحة الوطنية لنهر أنها ستضطر إلى التوقيف الكلي لمعمل العال الكهرومائي، الذي ينتج حالياً نحو 4 ميغاواط، وذلك لمدة يومين ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 24 آذار الجاري، نتيجة عطل طارئ في السِكّر الرئيسية للمجموعة رقم (1).



ويأتي هذا التوقف في إطار تمكين الفرق الفنية من إجراء أعمال الصيانة اللازمة، والتي تستوجب وقف المعمل بالكامل وتفريغ القساطل المضغوطة، ضماناً لسلامة التجهيزات وحسن تنفيذ أعمال الإصلاح.



وفي المقابل، تؤكد المصلحة أن معملي أرقش وحلو سيواصلان إنتاجهما الكهربائي بشكل طبيعي، وذلك بفضل للموارد المائية من نهر مشغرة، وعين الزرقاء، وينابيع نفق – أنان، إضافة إلى شلالات ونهر .



كما تشير المصلحة إلى أنه خلال فترة التوقف، سيتم تخزين المياه الواردة من الحوض الأعلى لنهر الليطاني في ، تمهيداً للاستفادة منها لاحقاً في تعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية فور استئناف التشغيل.

