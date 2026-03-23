تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الزين في صيدا.. جولةٌ تفقدية لمراكز الإيواء وملف النفايات على الطاولة

Lebanon 24
23-03-2026 | 09:24
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس بلدية صيدا الدكتور مصطفى حجازي ونائبه المهندس أحمد عكرة، وزيرة البيئة تمارة الزين، في زيارة تفقدية شملت بلدية صيدا ومراكز الإيواء، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومديرة غرفة إدارة المخاطر والأزمات وفاء شعيب، وممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني.

استهلت الوزيرة الزين جولتها في غرفة العمليات، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول آليات التنسيق وتحديث بيانات النازحين. وتركز البحث على التحديات البيئية الناتجة عن ضغط النزوح، لا سيما ملف إدارة النفايات في مراكز الإيواء وسبل تأمين بيئة صحية سليمة للبنية التحتية في المدينة.

وانتقلت الوزيرة والوفد المرافق إلى مركز إيواء "ثانوية حكمت الصباغ الرسمية"، وكان في استقبالهم مديرة الثانوية نهلا حنينة ومنسقة المشاريع في جمعية "DCA" سماح ماضي. وخلال جولتها، استمعت الزين مباشرة إلى الأهالي النازحين وظروف إقامتهم واحتياجاتهم المتعلقة بالنظافة والخدمات العامة، واعدة بنقل مطالبهم للمراجع المختصة وتأمين النواقص بالتعاون مع البلدية.

وأثنت الوزيرة الزين على مستوى التنظيم في صيدا وجهود غرف العمليات، مؤكدة سعي الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان معايير السلامة وإدارة النفايات لتفادي الأخطار الصحية.
 
من جهته، شكر حجازي الوزيرة على دعمها، معتبراً أن وجود وزارة البيئة أساسي لمواجهة الأعباء الضاغطة على البنية التحتية والصحة العامة، مؤكداً الاستمرار في العمل الميداني لحماية سلامة صيدا بيئياً واجتماعياً.

Advertisement
أعضاء المجلس البلدي

الخدمات العامة

غرفة العمليات

المجلس البلدي

الصليب الأحمر

وزارة البيئة

أعضاء المجلس

النازحين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24