الزين في صيدا.. جولةٌ تفقدية لمراكز الإيواء وملف النفايات على الطاولة

استقبل رئيس بلدية الدكتور مصطفى حجازي ونائبه المهندس أحمد عكرة، وزيرة البيئة تمارة ، في زيارة تفقدية شملت بلدية صيدا ومراكز الإيواء، بحضور ومديرة غرفة إدارة المخاطر والأزمات وفاء شعيب، وممثلين عن اللبناني.



استهلت الزين جولتها في ، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول آليات التنسيق وتحديث بيانات . وتركز البحث على التحديات البيئية الناتجة عن ضغط النزوح، لا سيما ملف إدارة النفايات في مراكز الإيواء وسبل تأمين بيئة صحية سليمة للبنية التحتية في المدينة.



وانتقلت الوزيرة والوفد المرافق إلى مركز إيواء "ثانوية حكمت الصباغ الرسمية"، وكان في استقبالهم مديرة الثانوية نهلا حنينة ومنسقة المشاريع في جمعية "DCA" سماح ماضي. وخلال جولتها، استمعت الزين مباشرة إلى الأهالي النازحين وظروف إقامتهم واحتياجاتهم المتعلقة بالنظافة والخدمات العامة، واعدة بنقل مطالبهم للمراجع المختصة وتأمين النواقص بالتعاون مع البلدية.



وأثنت الوزيرة الزين على مستوى التنظيم في صيدا وجهود غرف العمليات، مؤكدة سعي الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان معايير السلامة وإدارة النفايات لتفادي الأخطار الصحية.

، شكر حجازي الوزيرة على دعمها، معتبراً أن وجود أساسي لمواجهة الأعباء الضاغطة على البنية التحتية والصحة العامة، مؤكداً الاستمرار في العمل الميداني لحماية سلامة صيدا بيئياً واجتماعياً.



