لبنان
سلسلة اعتداءات واسعة.. سحب الدخان تغطي قرى الجنوب بفعل الغارات الإسرائيلية
Lebanon 24
23-03-2026
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت قرى وبلدات الجنوب اللبناني سلسلة من الاعتداءات
الإسرائيلية
العنيفة التي تنوعت بين
الغارات
الجوية والقصف المدفعي والتوغل البري، مما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات.
في تطور ميداني بارز، توغلت قوة من جيش العدو وتمركزت داخل بلدة
عيتا الشعب
في
قضاء بنت جبيل
، حيث عمدت إلى نصب رافعة عملاقة ثبتت عليها كاميرات مراقبة موجهة نحو بلدة رميش.
وشن الطيران الحربي والمسيّر سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة، حيث تعرضت "بيت ليف" لغارات متتالية، كما طالت الضربات الجوية أطراف بلدات راميا، وياطر، والمنصوري. واستهدف الطيران الحربي أيضاً حي الصوان في بلدة ميفدون، بينما أغارت طائرة مسيّرة على بلدة شقرا.
وتعرضت بلدة تبنين في قضاء
بنت جبيل
لقصف مدفعي عنيف أدى إلى أضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية. كما استهدف القصف المدفعي حي المدرسة في بلدة القليلة، بينما أطلق الجيش
الإسرائيلي
قذائف دخانية باتجاه أطراف بلدة
يحمر
الشقيف.
