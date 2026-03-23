سلسلة اعتداءات واسعة.. سحب الدخان تغطي قرى الجنوب بفعل الغارات الإسرائيلية

شهدت قرى وبلدات الجنوب اللبناني سلسلة من الاعتداءات العنيفة التي تنوعت بين الجوية والقصف المدفعي والتوغل البري، مما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات.



في تطور ميداني بارز، توغلت قوة من جيش العدو وتمركزت داخل بلدة في ، حيث عمدت إلى نصب رافعة عملاقة ثبتت عليها كاميرات مراقبة موجهة نحو بلدة رميش.



وشن الطيران الحربي والمسيّر سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة، حيث تعرضت "بيت ليف" لغارات متتالية، كما طالت الضربات الجوية أطراف بلدات راميا، وياطر، والمنصوري. واستهدف الطيران الحربي أيضاً حي الصوان في بلدة ميفدون، بينما أغارت طائرة مسيّرة على بلدة شقرا.



وتعرضت بلدة تبنين في قضاء لقصف مدفعي عنيف أدى إلى أضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية. كما استهدف القصف المدفعي حي المدرسة في بلدة القليلة، بينما أطلق الجيش قذائف دخانية باتجاه أطراف بلدة الشقيف.



