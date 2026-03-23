Najib Mikati
لبنان

بشكل "غير مباشر".. بري يردُّ على وفيق صفا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-03-2026 | 13:27
بشكل غير مباشر.. بري يردُّ على وفيق صفا
توقفت مصادر سياسية عن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا، اليوم الإثنين، حيث استقبلهُ رئيس الجمهورية جوزاف عون.

الزيارة هذه تأتي في ظل حملة شُنّت على عون بسبب طرحه لمبادرة تهدف إلى وقف الحرب تتضمن التفاوض المباشر مع إسرائيل، في حين أنّ بري أعرب عن اطمئنانه في ظلّ وجود "فخامة الرئيس"، كما قال.

كيف يُقرأ هذا الأمر؟

تقول مصادر سياسية مقربة من "حركة أمل" لـ"لبنان24" إنَّ بري ثبّت اليوم وحدة الدولة اللبنانية ، وأكد أنه لا انفصال بين أي من ركائزها، فيما الموقف الموحد هو السلاح الافعل بوجه الحرب والفتن.

وذكرت المصادر أنَّ بري أعطى دعماً واضحاً لرئيس الجمهورية، وهو أمرٌ يقطع الطريق أمام أي محاولة فتنوية، مشيرة إلى أن عون يُدرك تماماً أن رأي بري حاسم تماماً في أي مسألة تتعلق بالتفاوض وغيرها.

وكان "لبنان24" نشر قبل أكثر من أسبوع تقريراً ألمح فيه إلى زيارة بري لبعبدا لبحث مسار التفاوض مع عون.

وذكر التقرير أن بري يُبدي تعاوناً مفتوحاً على مسألة التفاوض، في وقتٍ يسعى فيه "حزب الله" لتحقيق مكاسب ميدانية بغية تقوية ورقة بري في المضمار المذكور.

وبحسب التقرير، فإن الأكيد والمحسوم هو أن "حزب الله" لن يبتعد عن برّي بتاتاً في مسألة التفاوض، وإن كانت هناك تبيانات بين الطرفين بشأن الحرب.

التقرير قال أيضاً إن برّي يحاولُ توحيد الجهود بشأن مسارات التفاوض للخروج بموقفٍ وطني موحد، على غرار ما كان يحصلُ سابقاً.

ردّ على وفيق صفا

في المقابل، فإنّ كلام بري عن ضرورة عدم قطع جسور التواصل بين اللبنانيين في الداخل وسط قيام العدو الإسرائيلي بقصف الجسور، يُعتبر بمثابة ردّ غير مباشر على ما التهديد الذي أطلقه المسؤول في "حزب الله" وفيق صفا مؤخراً باتجاه الدولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
