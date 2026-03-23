بيان من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا أعلنت؟

أعلنت السفارة الأميركية في أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ، داعية المواطنين إلى "اتخاذ قراراتهم بشأن السلامة الشخصية بناءً على المستجدات".



وأكدت عبر منصة "إكس" أن الحكومة الأميركية مستعدة لمساعدة رعاياها الراغبين في مغادرة المنطقة، من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات حول خيارات السفر المتاحة.



أضافت: "تُسيّر حاليًا رحلات تجارية من في بيروت. يُنصح الأميركيون بشدة بالتفكير في السفر على متن إحدى هذه الرحلات إذا كانوا يعتقدون أن السفر آمن. للمزيد من المعلومات: http://lb.usembassy.gov/security-alert

