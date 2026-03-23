Advertisement

لبنان

حاصباني وبقرادوني في السرايا وتجاوب مع مطالب المنطقة حول الكرنتينا

Lebanon 24
23-03-2026 | 17:56
زار نائبا "القوات اللبنانية" نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنائب جهاد بقرادوني رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية لإستتباع النقاش في مسألة مركز الايواء المزمع إنشاؤه في الكرنتينا، ونقلا له هواجس الاهالي والمتطلبات التي تحيط بهذا الملف، خصوصاً في ظل الظرف في مرفأ بيروت والبيئة المحيطة به والاثر على حركته وعلى مداخل بيروت.


بعد اللقاء، أعلن حاصباني أنهما اكّدا للرئيس سلام أن "من غير المقبول إضافة حركة سكانية من النازحين في هذه المنطقة، لأن ذلك سينعكس سلباً على حركة المرفأ، وأن هناك هواجس تتعلق بالأمن والسلامة لأهل المنطقة"، مضيفاً: "الرئيس سلام كان مستمعاً بإيجابية ومتقبّلاً لكل الأفكار التي طرحت، ووعد خيرا، وهو يعمل على الحلول لضبط وجهة الاستعمال البديل كي لا تشكل أي ضررٍ للمرفأ او أهالي المنطقة وبيروت بحسب المطالب والهواجس". 


تابع حاصباني: "سنستمر بالتواصل مع الرئيس سلام لضبط الأمور وكي لا يكون هناك أي عمل يتنافى مع ما يطالب به أهالي المنطقة ومع مصلحة الجميع. ما تقدمنا به اليوم هو خطوة إضافية الى الامام لإيقاف أي توجّه لوجود سكاني كبير في هذا الموقع. نشكر الرئيس سلام على مواقفه الإيجابية وعلى جهوده لإجتراح حل بشكل سليم ومستدام لوجهة استعمال المركز،  انطلاقا مما يطلبه أهالي المنطقة وبيروت".
