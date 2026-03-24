ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 25 ألف ليرة والمازوت 72 ألف ليرة وقارورة 37 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 2.314.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.355.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 2.194.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.840.000