تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

صحافيو الجنوب بين نارين.. خطر الاستهداف و"فيتو" الأهالي!

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
24-03-2026 | 03:30
A-
A+
صحافيو الجنوب بين نارين.. خطر الاستهداف وفيتو الأهالي!
صحافيو الجنوب بين نارين.. خطر الاستهداف وفيتو الأهالي! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تصاعد المواجهات في جنوب لبنان، يواجه الصحافيون الميدانيون واقعاً معقّداً تتداخل فيه التحديات الأمنية مع الاعتبارات الاجتماعية، في بيئة تُقيّد العمل الإعلامي وتضعه أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن نقل الحقيقة في ظل خطر دائم ورفض متزايد من السكان المحليين؟
 
التوثيق في مناطق النزاع… واجب تحكمه المخاطر
 
يُعدّ التوثيق الإعلامي في الحروب ركناً أساسياً في نقل الوقائع ورصد الانتهاكات، إذ يساهم في بناء سجل يمكن الاستناد إليه لاحقاً في المساءلة القانونية أو التقييم الدولي. وقد أكدت قرارات دولية عدة، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 لعام 2015، ضرورة حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة، واعتبارهم مدنيين يجب عدم استهدافهم.
 
كما تنص اتفاقيات جنيف على حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإعلامي، وتدعو إلى احترام عملهم وضمان سلامتهم.
 
لكن على أرض الواقع في جنوب لبنان، تبدو هذه النصوص بعيدة عن التطبيق. فالصحافيون يعملون في بيئة مفتوحة على الاستهداف، حيث لا ضمانات فعلية لسلامتهم، في ظل طبيعة العمليات العسكرية التي لا تميّز في كثير من الأحيان بين موقع وآخر.
 
رفض الأهالي… بين الخوف وانعدام الثقة
 
إلى جانب المخاطر المباشرة، يواجه الصحافيون تحدياً آخر يتمثل في رفض بعض الأهالي وجودهم داخل القرى التي لم تُفرغ بالكامل، مثل كفرشوبا وحلتا. ويعكس هذا الرفض حالة من القلق العميق لدى السكان، الذين باتوا ينظرون إلى أي نشاط إعلامي باعتباره احتمالاً إضافياً للاستهداف.
 
ويؤكد مراسلون ميدانيون أن الكاميرا لم تعد تُستقبل دائماً كأداة لنقل الحقيقة، بل كعنصر قد يلفت الانتباه إلى المكان. وفي ظل غياب ضمانات الحماية، يفضّل كثير من الأهالي تقليص أي ظهور قد يُعرّضهم للخطر.
 
هذا التحوّل في نظرة السكان إلى العمل الإعلامي لا ينفصل عن التجارب السابقة، حيث ارتبطت في بعض الأحيان لحظات التوثيق بتصعيد عسكري لاحق، ما عزّز منسوب الشك والخوف.
 
معضلة مهنية… بين نقل الحقيقة وحماية المدنيين
 
في هذا السياق، يجد الصحافي نفسه أمام معضلة مركّبة. فغياب التغطية يعني فقدان جزء من الحقيقة، بينما الإصرار على العمل رغم رفض الأهالي قد يضعهم في دائرة الخطر.
 
وتشير مبادئ العمل الصحافي في مناطق النزاع، كما وردت في أدبيات اليونسكو، إلى ضرورة الموازنة بين الحق في المعرفة وسلامة الأفراد، وهو ما يفرض على الصحافيين اتخاذ قرارات ميدانية دقيقة، قد تصل إلى حد الانسحاب من بعض المواقع.
 
هذا التوازن لا يُحسم بسهولة، بل يُبنى على تقدير لحظي للظروف، ما يجعل العمل الإعلامي أقرب إلى إدارة مخاطر مستمرة.
 
تصاريح رسمية… حماية شكلية
 
رغم حصول الصحافيين على تصاريح رسمية تخوّلهم العمل في مناطق النزاع، فإن هذه الإجراءات تبقى محدودة الفعالية في الميدان. فهي تنظّم الحركة من الناحية الإدارية، لكنها لا توفّر حماية حقيقية في ظل غياب آليات تنفيذية تضمن سلامة الإعلاميين.
 
وتؤكد تقارير صادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين أن مجرد حمل بطاقة صحافية أو تصريح رسمي لا يمنع الاستهداف في النزاعات، خصوصاً في البيئات التي تتسم بارتفاع وتيرة العمليات العسكرية.
 
غياب الدولة… وتضاعف الهشاشة
 
في موازاة ذلك، يبرز غياب واضح للدور الرسمي في حماية المدنيين وتنظيم العمل الإعلامي. فالأهالي الذين بقوا في قراهم يواجهون واقعاً صعباً في ظل محدودية الخدمات وغياب خطط إخلاء أو حماية فعالة.
 
هذا الفراغ يعزّز من شعور السكان بالانكشاف، ويدفعهم إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه أي وجود خارجي، بما في ذلك الصحافيون. كما يضع الإعلاميين في بيئة عمل تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات.
 
تحديات ميدانية غير مرئية
 
بعيداً عن التقارير المنشورة، يواجه الصحافيون تفاصيل يومية معقّدة، تبدأ بمحاولات التنسيق للدخول إلى القرى، مروراً بالحاجة إلى العمل بسرية أحياناً لتفادي لفت الانتباه، وصولاً إلى اتخاذ قرارات سريعة بالانسحاب عند ارتفاع مستوى الخطر.
 
هذه التحديات، وإن لم تظهر في المادة الإعلامية النهائية، تؤثر بشكل مباشر على طبيعة التغطية، وتحدّ من القدرة على الوصول إلى كل المناطق المتضررة.
 
تضييق المساحة الإعلامية… ومخاوف على الرواية
 
في ظل هذه الظروف، تتقلص المساحات المتاحة للعمل الصحافي، ما ينعكس على حجم ونوعية التغطية. ويثير ذلك مخاوف من وجود فجوات في نقل الوقائع، في وقت تبرز فيه أهمية التوثيق كأداة أساسية للحفاظ على الرواية.
 
وتشير تقارير لجنة حماية الصحفيين إلى أن القيود الميدانية، سواء كانت أمنية أو اجتماعية، تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الإعلام في مناطق النزاع، وقد تؤدي إلى تقليص تدفق المعلومات.
 
بين الواقع والنصوص… فجوة مستمرة
 
رغم وضوح الأطر القانونية الدولية التي تحمي الصحافيين، إلا أن الفجوة بين النص والتطبيق تبقى كبيرة. فالقوانين التي تؤكد حماية الإعلاميين لا تجد ترجمة فعلية في الميدان، حيث تبقى الأولوية للمعادلات العسكرية.
 
وفي جنوب لبنان، تتجسّد هذه الفجوة بشكل واضح، إذ يعمل الصحافيون ضمن هامش ضيق تفرضه الظروف الأمنية ومواقف الأهالي، ما يجعل التوثيق مهمة شاقة في بيئة غير مستقرة.
 
إصرار على الاستمرار
 
ورغم كل التحديات، يواصل عدد من الصحافيين عملهم في الجنوب، محاولين نقل ما أمكن من تفاصيل. هذا الإصرار لا يلغي المخاطر، لكنه يعكس أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في زمن الحرب.
 
في نهاية المطاف، يبقى التوثيق ضرورة، حتى في أصعب الظروف. لكنه في جنوب لبنان، لم يعد مجرد مهمة مهنية، بل اختبار يومي للتوازن بين نقل الحقيقة والحفاظ على الحياة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-03-24
Lebanon24
07:14 | 2026-03-24
Lebanon24
07:03 | 2026-03-24
Lebanon24
07:00 | 2026-03-24
Lebanon24
07:00 | 2026-03-24
Lebanon24
06:58 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24