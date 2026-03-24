تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مع الحرب والنزوح… هل يزداد خطر الإصابة بمرض السّل؟

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
24-03-2026 | 05:30
A-
A+
مع الحرب والنزوح… هل يزداد خطر الإصابة بمرض السّل؟
مع الحرب والنزوح… هل يزداد خطر الإصابة بمرض السّل؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يصادف اليوم العالمي لمرض السّل في الرابع والعشرين من آذار من كل عام، وهو يوم خصصته الجهات الصحية حول العالم للتوعية عن هذا المرض المعدي وخطورته، وللتأكيد على أهمية التشخيص المبكر والعلاج. ويهدف هذا اليوم إلى تذكير الناس بأن مرض السل ما زال موجودًا ويصيب ملايين الأشخاص سنويًا، رغم التقدم الطبي الكبير.

ويُعد مرض السل من الأمراض البكتيرية المعدية التي تسببها بكتيريا تُعرف باسم المتفطرة السلية. ويصيب المرض غالبًا الرئتين، إلا أنه قد يؤثر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم مثل العظام أو العقد اللمفاوية. وينتقل السل من شخص إلى آخر عبر الهواء، عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب فتنتشر البكتيريا في الجو ويستنشقها الأشخاص القريبون منه.

وبحسب الأطباء، فإن أبرز أعراض المرض تشمل السعال المستمر لأكثر من أسبوعين، وارتفاع الحرارة، والتعرّق الليلي، وفقدان الوزن غير المبرر، إضافة إلى الشعور بالتعب العام. وفي بعض الحالات قد يرافق السعال خروج دم، وهو من العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب فورًا.

وفي ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان اليوم، مع استمرار الحرب وما يرافقها من دمار ونزوح، تبرز تساؤلات حول تأثير هذه الأوضاع على الأمراض التنفسية ومنها مرض السل.

ويوضح الدكتور باسل رضوان (طبيب مختص بالأمراض الصدرية) عبر "لبنان ٢٤"، أن مرض السل ينتقل أساسًا عبر استنشاق الهواء الملوث بالبكتيريا الصادرة عن شخص مصاب. ويشير إلى أن الحروب لا تسبب المرض بشكل مباشر، لكنها تخلق ظروفًا قد تساعد على انتشاره.

ويشرح رضوان أن القصف وتدمير المباني يؤديان إلى انتشار الغبار والدخان والمواد الملوثة في الهواء. ومع استنشاق هذه الملوثات بشكل متكرر، قد يتأثر الجهاز التنفسي وتضعف قدرته على مقاومة العدوى. كما أن بقاء الناس لفترات طويلة في أماكن مغلقة أو ملاجئ سيئة التهوية قد يزيد من احتمالات انتقال الأمراض التنفسية.

ومن العوامل الأخرى التي قد تسهم في انتشار المرض خلال الحروب، الاكتظاظ السكاني في أماكن النزوح أو الملاجئ. فعندما يعيش عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة، تصبح إمكانية انتقال العدوى عبر الهواء أكبر، خاصة إذا كان أحد الأشخاص مصابًا بالمرض دون أن يعلم.

كما أن الضغوط النفسية وسوء التغذية، وهما أمران شائعان في فترات الحروب والأزمات، قد يؤديان إلى ضعف جهاز المناعة لدى الإنسان، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ومنها مرض السل.

ورغم خطورة هذا المرض، يؤكد أن السل قابل للعلاج في معظم الحالات إذا تم اكتشافه مبكرًا. ويتم العلاج عبر مجموعة من المضادات الحيوية الخاصة التي يتوجب على المريض تناولها بانتظام لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو أكثر، بحسب حالة المريض

ويشدد على أهمية الالتزام الكامل بالعلاج وعدم التوقف عن تناول الدواء قبل انتهاء المدة المحددة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عودة المرض أو تطور أنواع من البكتيريا مقاومة للأدوية.

أما التشخيص، فيتم عادة عبر إجراء صورة شعاعية للصدر، إضافة إلى تحليل عينة من البلغم للكشف عن البكتيريا المسببة للمرض. ويؤكد رضوان أن الكشف المبكر يلعب دورًا أساسيًا في الحد من انتشار العدوى وحماية المجتمع.

وفي اليوم العالمي لمرض السل، يدعو الأطباء والجهات الصحية إلى زيادة الوعي حول هذا المرض، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول. كما يشددون على أهمية الحفاظ على التهوية الجيدة في المنازل، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة أو المليئة بالغبار، إضافة إلى مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض تنفسية غير طبيعية.

وفي ظل الحروب والأزمات، تبقى التوعية الصحية خطوة أساسية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية، لأن الوقاية والكشف المبكر يمكن أن يحدّا بشكل كبير من انتشار مرض السل ويحافظا على صحة الأفراد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمراض المعدية

اليوم العالمي

على المري

باسم ال

التزام

الملا

المري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-03-24
Lebanon24
07:14 | 2026-03-24
Lebanon24
07:03 | 2026-03-24
Lebanon24
07:00 | 2026-03-24
Lebanon24
07:00 | 2026-03-24
Lebanon24
06:58 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24