نجاة عون صليبا من قصر بعبدا: لا خيار سوى المسار الدبلوماسي لإعادة بناء الوطن

أكدت النائبة نجاة عون صليبا، بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزاف عون في دعم المبادرة التي أطلقها لإنهاء الحرب، معتبرة أن لا خيار سوى المسار الدبلوماسي لإعادة بناء الوطن.

وقالت: كل يوم تأخير واستمرار لحروب الآخرين على أرضنا يؤدي إلى مزيد من الخراب والدمار في ، وأضافت أننا نشهد وجود أكثر من مليون نازح في لبنان، وكانت منطقة الشوف من أوائل المناطق التي استقبلتهم.

وشددت على أن لا مخاوف حقيقية من فتنة داخلية، إذ يظهر على الأرض أن اللبنانيين يعيشون معاً بمحبة وتضامن، طالما لا يوجد سلاح يتسلل إلى هذه المناطق.

وتمنّت على والحرس الثوري عدم إشعال الفتنة بين اللبنانيين الذين لا يحتاجون لمن يعلّمهم التضامن.

