الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان القسم الثاني من آذار حمل امطاراً رفعت المعدلات العامة بنسبة ممتازة وتُعتبر كافة المناطق حتى اليوم ضمن خط الأمان لا نقص فيها، هذا وقد امتلأت البحيرات والبرك الاصطناعية وتفجرت الانهار والينابع والعيون بسبب كميات الهطولات التي سببها منخفض البحر في المنطقة.



وتابع: "انها سنة الضغوط المنخفض على عكس ما حصل في العام الماضي، وعندما نقول هو موسم خيّر لنشاط منخفض البحر الاحمر، نعني استهداف للبحر الابيض المتوسط لمنخفضات اطلسية متتالية، وهو سيناريو شتاء 2023-2024".



وأضاف خنيصر: "اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء يتمدد مجدداً منخفض البحر الاحمر نحو سيناء وفلسطين ولبنان وسوريا، حيث ستتمركز نواته، وتنهار قيم الضغط الجوّي الى 998hpa بين وسوريا، الامر الذي سيساهم بانحراف 4 منخفضات جوية متتالية متمركزة بين غرب واليونان والبحر المتوسط، وما ينتظر لبنان حتى الاسبوع الاول من نيسان معدل هطول جديد يترواح بين 85 و 300 ملم وكأن ذروة الشتاء تضرب المنطقة من 14 آذار ولغاية السادس من نيسان تعادل نصف موسم مطري، لذلك قد تعاني بعض المناطق اللبنانية في الايام المقبلة من خطر انهيارات صخرية وجرف حصى واتربة بسبب الكميات الكبيرة من الامطار التي سيدعمها jet stream نحو لبنان وفلسطين والاردن وسوريا وقبرص، ومع نهاية موسم شتاء لبنان، ستكون معظم المناطق قد تخطت المعدل المطري بنسبة عالية".



وتابع: " بكل اراضيه، والجنوب وعكار والضنية والجبال الغربية من الى بشري وزغرتا، والخط الساحلي من صور الى ، على موعد مع كميات من الامطار والرعود والصواعق وحبات البرد وارتفاع منسوب الانهار خلال الايام المقبلة، مع انفراحات تصل الى 55%.





أما طقس يومي الاربعاء والخميس في لبنان فممطر مع عواصف رعدية متفرقة، تشتد الامطار بين مساء الخميس ومساء الجمعة، وتتساقط الثلوج على المرتفعات، بانتظار ان يضرب لبنان منخفض جوّي اخر ليل السبت واحد الشعانين بأمطار طوفانية وثلوج على المرتفعات.



