الحجار: من غير المقبول تواجد السلاح في مراكز الإيواء

اكد والبلديات العميد بعد اجتماع المجلس الأمن الداخلي المركزي ان" الحكومة تواكب التطورات في الجنوب، من بينها الاعتداءات والتوغل ، وهذه التحديات نتج عنها أزمات متعددة، من بينها نزوح كبير إلى مناطق أكثر أمنًا، والجهد الأكبر يتركز في وجبل ، والدولة حاضرة وتتخذ الإجراءات اللازمة وتواكب حركة النزوح".

وشدد على ان "الأجهزة الأمنية تعمل على أمن اللبنانيين والنازحين وتعزيز الحضور الأمني من خلال أجهزة المعلومات والمخابرات لمواكبة ما يحصل على الأرض، بالاضافة إلى الحضور باللباس العسكري الذي يؤمن نوعًا من الاطمئنان".

اضاف:"الأجهزة الأمنيّة تواكب عمليات الإسعاف والإنقاذ لتأمين أمن والمجتمعات ومدينة بيروت تحظى دائماً باهتمام مضاعف وهناك حضور كبير لأجهزتنا في أيضاً".

واكد انه "من غير المقبول تواجد السلاح في مراكز الإيواء وأعطينا توجيهات واضحة وسيكون هناك تدخّل في أي حالة تقتضي تدخّل القوى الأمنيّة وقد حصل عدد من التوقيفات في عدد من مراكز الإيواء وعلى الطرق عند الضرورة