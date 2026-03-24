الجيش الإسرائيليّ: دمرنا فتحة نفق تحت الأرض في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ "قوات بقيادة الفرقة 36 تُواصل نشاطها البري المركّز بهدف توسيع نطاق منطقة التأمين الأمامية في ".



وأضاف في بيان: "خلال عملية مداهمة مركزة نُفذت الأسبوع الماضي رصدت القوة عناصر مسلحين في عدة نقاط مختلفة في المنطقة، حيث قامت القوات بالقضاء على 8 مقاتلين ومنهم عنصر من وحدة القنص التابعة لقوة وذلك في اشتباك وبمساندة جوية".



وتابع: "وفي وقت لاحق من النشاط عثرت القوات على فتحة نفق تحت الأرض وقامت بتدميرها حيث كانت تؤدي إلى منطقة مكوث خرج منها العناصر. كما عُثر داخل الفتحة على عشرات الوسائل القتالية من بينها: صواريخ مضادة للدروع وبنادق من نوع كلاشنيكوف ورشاشات يدوية وقنابل يدوية".

