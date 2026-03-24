لقاء في وزارة الصحة لبحث واقع القطاع الصحي في إقليم الخروب

24-03-2026 | 11:41
لقاء في وزارة الصحة لبحث واقع القطاع الصحي في إقليم الخروب
عُقد لقاء في وزارة الصحة العامة، جمع وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين وعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى جانب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو، ورئيس اتحاد بلديات الإقليم الجنوبي يوسف خرياطي، ومدير خلية الأزمة في المنطقة المحامي يحيى علاء الدين.

وحضر اللقاء مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، ومدير مركز الإقليم الصحي الأستاذ شادي حنون، إضافة إلى مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية في إقليم الخروب.

وتناول المجتمعون الواقع الصحي في الإقليم في ظل استضافة أكثر من 100 ألف نازح من أهلنا في الجنوب، حيث تم عرض التحديات والاحتياجات الطبية والاستشفائية، وسبل تعزيز الجهوزية لمواكبة الضغط المتزايد على القطاع الصحي.

من جهته، عرض الوزير ناصر الدين خطة الوزارة ضمن الإمكانات المتاحة، مقدّماً توجيهاته اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

كما عبّر عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها خلية الأزمة في إقليم الخروب، بما فيها المؤسسات الصحية والاستشفائية والرعائية، في سبيل تأمين التغطية الطبية اللازمة لجميع المواطنين، سواء المقيمين أو النازحين.
 
تابع
