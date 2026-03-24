تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لقاء في وزارة الصحة لبحث واقع القطاع الصحي في إقليم الخروب
Lebanon 24
24-03-2026
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد لقاء في
وزارة الصحة العامة
، جمع
وزير الصحة
الدكتور ركان ناصر الدين وعضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
بلال عبدالله
، إلى جانب
رئيس اتحاد
بلديات إقليم الخروب
الشمالي
المهندس ماجد ترو، ورئيس اتحاد بلديات الإقليم الجنوبي يوسف خرياطي، ومدير
خلية الأزمة
في المنطقة المحامي يحيى علاء الدين.
وحضر اللقاء مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، ومدير مركز الإقليم الصحي الأستاذ شادي حنون، إضافة إلى مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية في إقليم الخروب.
وتناول المجتمعون الواقع الصحي في الإقليم في ظل استضافة أكثر من 100 ألف نازح من أهلنا في الجنوب، حيث تم عرض التحديات والاحتياجات الطبية والاستشفائية، وسبل تعزيز الجهوزية لمواكبة الضغط المتزايد على القطاع الصحي.
من جهته
، عرض الوزير ناصر الدين خطة الوزارة ضمن الإمكانات المتاحة، مقدّماً توجيهاته اللازمة لضمان استمرارية تقديم
الخدمات الصحية
.
كما عبّر عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها خلية الأزمة في إقليم الخروب، بما فيها المؤسسات الصحية والاستشفائية والرعائية، في سبيل تأمين التغطية الطبية اللازمة لجميع المواطنين، سواء المقيمين أو
النازحين
.
وزارة الصحة العامة
الخدمات الصحية
بلال عبدالله
وزارة الصحة
خلية الأزمة
رئيس اتحاد
الديمقراطي
وزير الصحة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24