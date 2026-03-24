انتبهوا… المسيّرات تدخل الاحياء

افادت معلومات" "أنه شوهدت خلال الفترة الأخيرة بعض الطائرات المسيّرة (درون) تحلّق على علو منخفض جداً بين المباني السكنية، وتتنقّل بين الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أثار حالة من القلق، خصوصاً أن هذا التحليق يتم فوق المنازل مباشرة وبين الشوارع الضيقة.



وعليه، تُشدّد المعلومات على ضرورة توخّي الحيطة والحذر، والانتباه إلى موضوع الخصوصية داخل المنازل، ولا سيما إغلاق الشرفات والنوافذ عند الإمكان، وتفادي الظهور على الأسطح أو الأماكن المكشوفة، حفاظاً على خصوصية العائلات وسلامتها.



كما يُنصح بعدم تصوير أو تسليط أضواء باتجاه "الدرون"، وتجنّب التجمع في الأماكن المكشوفة في حال استمرار التحليق على هذا النحو.

