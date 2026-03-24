لبنان
أسبوع رابع من الحرب.. الجنوب تحت الغارات عمليات "الحزب" تتصاعد وحصيلة الشهداء ترتفع
Lebanon 24
24-03-2026
|
13:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتواصل العدوان
الإسرائيلي
على
لبنان
في أسبوعه الرابع، مع تصعيد في الجنوب، حيث توسعت
الغارات
لتطال مدينة صور ومحيطها، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته بقصف مبانٍ في المدينة ومناطق المعشوق والمساكن وبرج
الشمالي
. كما استهدفت غارات جوية بلدات القليلة وصربين ومعركة وحانين وحبوش وشحور، فيما تعرضت الناقورة لغارة وقصف مدفعي متزامن مع تفجير منازل.
وفي موازاة ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في
وزارة الصحة العامة
، في تقريره اليومي، ارتفاع عدد
الشهداء
منذ 2 آذار حتى 24 آذار إلى "1072"، والجرحى إلى "2966". وأشار إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن سقوط "33" شهيداً و"90" جريحاً.
ميدانياً، أعلن "
حزب الله
" خلال الساعات الماضية استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في خلة المحافر في خراج العديسة، وفي محيط معتقل الخيام، كما استهدف تجمعاً للجنود في موقع مسكاف عام بصاروخ نوعي، قبل أن يهاجم الموقع نفسه بسرب من المسيّرات الانقضاضية.
وفي الداخل الإسرائيلي، أفادت "قناة كان" العبرية بمقتل مستوطنة جراء القصف الصاروخي على
الشمال
. كما ذكرت "القناة 12" أن "حزب الله" أطلق نحو "40" صاروخاً دفعة واحدة، فيما تحدثت "القناة 14" عن سقوط إصابات، بعضها وُصف بالحرج، إثر سقوط صاروخ في منطقة تقاطع محانيم، في وقت أشارت فيه الإسعاف
الإسرائيلية
إلى سقوط قتيل.
