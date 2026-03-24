وزير الاعلام من نقابة الصحافة: الحرية مسؤولية!

زار ، نقيب الصحافة وأعضاء ، وتم البحث في أهمية الخطاب الإعلامي والابتعاد عن الشحن.

بعد اللقاء، قال وزير الإعلام: "زيارتي اليوم لنقابة الصحافة هي لمرجعية أساسية دورها مهم في مجال التشاور في مكافحة الخطاب الإعلامي التحريضي والابتعاد عن الشحن والتفرقة وإثارة النعرات وتعكير صفو الاستقرار الداخلي في البلد".

وأشار إلى أن "الخطاب الاعلامي يجدر أن يراعي حسن اختيار المعاني والتعابير التي لا تتعرض لكرامات الآخرين"، وقال: "الكلمة مسؤولية، والحرية تمارس بمسؤولية".

ولفت إلى أنه أطلع النقيب وأعضاء مجلس النقابة على جهود وزارة الاعلام، مشيرا إلى "ضرورة التكامل بين الإعلام العام والخاص، من أجل الحفاظ على الحرية والمسؤولية الوطنية".

الكعكي، قال : "في ظروف صعبة كهذه، يجب التنسيق مع مختلف أجهزة الإعلام، وفي الوقت نفسه مع الوزارة".

سر نقابة الصحافة طلال حاطوم: "برصانة واتزان ومعان لا تحتمل لبسا وخلفية قانونية ودراية حقيقية بواقع الإعلام الرسمي والخاص، شدد وزير الإعلام على إلزامية وضرورة أن يبتعد الخطاب الإعلامي عن التحريض وإثارة الفتن والمساس بالاستقرار الوطني، مؤكدا أن الاختلاف بالسياسة لا يجب أن يعني تحولا للحرية الإعلامية إلى البعد عن المسؤولية الوطنية والانزلاق إلى خطاب الشتائم في هذه اللحظة الحرجة والصعبة من تاريخ ".