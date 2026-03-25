مذكرات توقيف لعناصر من "حزب الله"

وأوضح مصدر قضائي أن جلسة استجواب العنصرين عُقدت بحضور وكيل الدفاع عنهما المحامي معن الأسعد، واستغرقت ثلاث ساعات. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوفين «اعترفا صراحة بنقل الصواريخ وأنهما يقومان بواجبهما في مواجهة الجيش الذي يحتل أرضاً لبنانية ويمارس اعتداءاته المتكررة على البلد». ووفق المصدر، فإن عنصري «الحزب» عدّا أنهما «يقومان بواجبهما المقاوم الذي ترعاه القوانين الدولية».وفي ختام الجلسة، قررت القاضية أبو علوان إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المستجوبين. ووفق المصدر القضائي فإن التوقيف جاء سنداً للادعاء الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومنسجماً مع المادة 72 من قانون الأسلحة والمادة 288 من قانون ، واستند الادعاء إلى المادة 72 من قانون الأسلحة، التي تُجرّم حيازة أو نقل الأسلحة الحربية دون ترخيص، إضافة إلى المادة 288 من قانون العقوبات وهي مادة جنائية تُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقوم بأعمال من شأنها تعريض لبنان لخطر أعمال عدائية.وكيل الموقوفين تقدّم بطلب لإخلاء سبيلهما بحقّ أو لقاء كفالة مالية، إلا أن المصدر القضائي رجّح أن ترفض قاضية التحقيق هذا الطلب في ضوء الأفعال المنسوبة إليهما، وأن تصدر، خلال الأيام المقبلة، قرارها الاتهامي في الملف وتحيلهما على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهما، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن «أمر بمصادرة الأسلحة المضبوطة لصالح الجيش اللبناني».في سياق متصل، استجوب قاضي التحقيق العسكري مزهر أحد عناصر «حزب الله»، الموقوف في قضية نقل أسلحة حربية، بعدما ضُبط بحوزته 6 رشاشات و4 مسدسات حربية، وقرر توقيفه وجاهياً سنداً لمواد الادعاء، كما سبق لقاضي التحقيق ريان المصري توقيف عنصر آخر بالجرم نفسه وأصدر بحقّه مذكرة توقيف بجرم نقل أسلحة حربية غير مرخصة ومخالفة قرار الحكومة بحظر نشاطات «حزب الله» على كل الأراضي اللبنانية.