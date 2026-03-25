بلدية صيدا تطلق آلية توزيع المساعدات للنازحين من منازلهم.. والملعب البلدي مركز رئيسي للإغاثة

عقد في اجتماعًا في غرفة إدارة مخاطر والأزمات برئاسة رئيس البلدية مصطفى ، لوضع اللمسات النهائية على آلية توزيع المساعدات للعائلات النازحة المقيمة في المنازل ضمن نطاق صيدا الإداري، بعد الانتهاء من المسوحات الميدانية وقواعد البيانات.



وأُقرّت الآلية التنفيذية للتوزيع على أن تنطلق خلال الأيام المقبلة، لتشمل المساعدات الغذائية واللوجستية بشكل عادل ومنظم للعائلات غير المستفيدة من مراكز الإيواء الرسمية.



وعقب الاجتماع، جرى اعتماد (ملعب الرئيس الحريري) مركزًا رئيسيًا ومحطة لوجستية لتجميع وتوزيع المساعدات، مع وضع آلية تنظيمية دقيقة تعتمد نظام المواعيد واللوائح الموثقة لتفادي الازدحام وضمان سلاسة العملية.



وشدد حجازي على أن عملية التوزيع ستكون "شفافة وعادلة"، داعيًا جميع الجهات والجمعيات الشريكة إلى التنسيق الكامل مع في البلدية لتوحيد الجهود ومنع ازدواجية المساعدات.



