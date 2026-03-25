بلدية صيدا تطلق آلية توزيع المساعدات للنازحين من منازلهم.. والملعب البلدي مركز رئيسي للإغاثة

25-03-2026 | 01:59
بلدية صيدا تطلق آلية توزيع المساعدات للنازحين من منازلهم.. والملعب البلدي مركز رئيسي للإغاثة
عقد المجلس البلدي في صيدا اجتماعًا في غرفة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات برئاسة رئيس البلدية مصطفى حجازي، لوضع اللمسات النهائية على آلية توزيع المساعدات للعائلات النازحة المقيمة في المنازل ضمن نطاق صيدا الإداري، بعد الانتهاء من المسوحات الميدانية وقواعد البيانات.

وأُقرّت الآلية التنفيذية للتوزيع على أن تنطلق خلال الأيام المقبلة، لتشمل المساعدات الغذائية واللوجستية بشكل عادل ومنظم للعائلات غير المستفيدة من مراكز الإيواء الرسمية.

وعقب الاجتماع، جرى اعتماد ملعب صيدا البلدي (ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري) مركزًا رئيسيًا ومحطة لوجستية لتجميع وتوزيع المساعدات، مع وضع آلية تنظيمية دقيقة تعتمد نظام المواعيد واللوائح الموثقة لتفادي الازدحام وضمان سلاسة العملية.

وشدد حجازي على أن عملية التوزيع ستكون "شفافة وعادلة"، داعيًا جميع الجهات والجمعيات الشريكة إلى التنسيق الكامل مع غرفة العمليات في البلدية لتوحيد الجهود ومنع ازدواجية المساعدات.
Advertisement
