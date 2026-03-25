سلام استقبل السفير الفرنسيّ.. وتلقى اتّصالاً من نظيره الماليزيّ: لبنان لا يجب أن يبقى ساحةً لحروب الآخرين

25-03-2026 | 07:34
سلام استقبل السفير الفرنسيّ.. وتلقى اتّصالاً من نظيره الماليزيّ: لبنان لا يجب أن يبقى ساحةً لحروب الآخرين
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتباحثا في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، ومساعي وقف التصعيد، في ضوء توسّع العملية البرية الإسرائيلية في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
 
كما تلقى سلام اتصالًا من رئيس مجلس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أكد خلاله تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، وأشار إلى أنه تواصل مع نظيره الباكستاني، الذي يلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، للتأكيد على أن مساعي وقف إطلاق النار يجب أن تشمل لبنان.
من جهته، أطلع الرئيس سلام نظيره الماليزي على التصعيد الإسرائيلي وتعاظم الحاجات الإنسانية، شاكرًا له موقفه، ومؤكدًا أن لبنان لا يجب أن يبقى ساحةً لحروب الآخرين.
