سلام استقبل السفير الفرنسيّ.. وتلقى اتّصالاً من نظيره الماليزيّ: لبنان لا يجب أن يبقى ساحةً لحروب الآخرين

استقبل الدكتور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتباحثا في تطورات الوضع في والمنطقة، ومساعي وقف التصعيد، في ضوء توسّع العملية البرية في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

كما تلقى سلام اتصالًا من رئيس مجلس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أكد خلاله تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، وأشار إلى أنه تواصل مع نظيره الباكستاني، الذي يلعب دور الوسيط بين الأميركية وإيران، للتأكيد على أن مساعي وقف إطلاق النار يجب أن تشمل لبنان.

، أطلع الرئيس سلام نظيره الماليزي على التصعيد وتعاظم الحاجات الإنسانية، شاكرًا له موقفه، ومؤكدًا أن لبنان لا يجب أن يبقى ساحةً لحروب الآخرين.