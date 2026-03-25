شيخ العقل: لتمتين الصف الداخلي ودعم الدولة والمؤسسة العسكرية

تلقى شيخ العقل لطائفة الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، اتصالا هاتفيا من العماد رودولف هيكل للمعايدة بالفطر، وكانت مناسبة للتداول بتطورات الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد راهنا، واهمية الارتقاء بالوحدة الوطنية والداخلية كسلاح أمضى، وفي مستوى التحديات التي تواجه الوطن.



واعرب الشيخ ابي المنى للعماد هيكل عن الدعم المطلق للجيش، وتقديره الكبير لدوره الضامن للاستقرار الداخلي، وحماية السلم الأهلي، ودرء الفتن.



كما تشاور شيخ العقل هاتفياً مع كل من البطريرك الكاردينال بشارة ، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ ، بخصوص المستجدات والأوضاع التي تشهدها البلاد، وضرورة السعي المشترك، لتمتين الصف الداخلي، داعياً الى "دعم جهود الدولة ومؤسساتها ولا سيما الامنية، والالتفات حول ".

