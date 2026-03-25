تدمير دبابات واشتباكات.. "الحزب" يعلن عن آخر العمليات

أعلن " "، مساء الأربعاء، مواصلة عملياته ضدّ الجيش ، متحدثاً عن حصول اشتباكات ومواجهات ميدانية.



وقال "الحزب" إنه استهدف دبابة من نوع "ميركافا" في بلدة القنطرة، معلناً عن حصول اشتباكات بينه وبين جنود إسرائيليين هناك.



كذلك، قال "الحزب" إنهُ قصف تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خراج بلدة مروحين الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة، كما استهدف أيضاً تجمعاً آخر في خراج بلدة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.



"الحزب" قال أيضاً إنه قصف مستوطنة بيت هلل بصلية صاروخية، كما استهدف أيضاً مستوطنة ، مشيراً إلى أنه قصف أيضاً جرافة من نوع "D9" بالصواريخ المباشرة في نطاق بلدة القنطرة.



كذلك، استهدف "الحزب" مواقع الجيش الإسرائيلي في وحدب يارون وموقع بلاط بصلياتٍ صاروخيّة، كما قصف أيضاً دبّابتَي "ميركافا" بالصواريخ الموجّهة ما أسفر عن تدميرهما ليرتفع عدد الدبّابات المدمّرة إلى 8.





