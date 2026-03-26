حزب الله يستهدف تل أبيب بصواريخ نوعية.. ويشتبك جنوباً مع الجيش الاسرائيلي

اشتبك عناصر من فجر اليوم مع قوّة من الجيش الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط وحقّقوا إصابات مؤكّدة.وأثناء محاولة قوّة من الجيش الإسرائيليّ التقدّم باتّجاه بلدة اشتبك معها عناصر الحزب بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة واستهدفوا دبّابة ميركافا قرب البركة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابات مؤكّدة.وكان عناصر الحزب قد استهدفوا دبابة ميركافا أخرى قرب بركة دير سريان بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة، ودبّابة ميركافا على طريق القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وأخرى قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع.كما استهدف عناصر الحزب مقرّ الإسرائيليّة (الكرياه) وسط ، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكريّة شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعيّة.