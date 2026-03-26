"التيار" حاضر

يفصل "التيار الوطني الحر
" بشكل واضح في أدائه الميداني بين موقفه السياسي من الحرب وبين تعاطيه مع ملف النازحين
اللبنانيين.
فعلى الرغم من الخطاب السياسي الحاد الذي يعتمده "التيار
" في انتقاد تدخل "حزب الله
" في الحرب الدائرة، تشير المعطيات إلى أن كوادره وناشطيه يتعاملون على الأرض بطريقة مختلفة مع العائلات التي نزحت من مناطق الجنوب.
ويعمل "التيار"، بحسب مصادر مطلعة، على تقديم ما أمكن من مساعدات وتنظيم مبادرات محلية لدعم النازحين في عدد من المناطق، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة منع أي حملات تحريض أو توتر اجتماعي ضدهم.