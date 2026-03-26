الرئيس عون بحث في التصعيد الاسرائيلي مع سفراء بلجيكا وهولندا وكندا

استقبل رئيس الجمهورية سفراء بلجيكا وهولندا وكندا المعتمدين في : Arnout Pauwels (بلجيكا)، Frank Mollen (هولندا)، Gregory Galligan (كندا)، ‏وأطلعهم على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد في مختلف المناطق ، حيث أكد السفراء دعمهم للمبادرة التفاوضية التي أطلقها رئيس الجمهورية لوضع حدّ للتصعيد في لبنان.



الرئيس استقبل وفداً من مجلس الأعمال البلجيكي في لبنان، واطّلع منه على ما يقوم به المجلس لتعزيز العلاقات اللبنانية – البلجيكية.

وعرض مع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأمنية في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمر.