هل أصبحت الفنادق بعيدة عن خطر الاستهداف؟

26-03-2026 | 08:22
هل أصبحت الفنادق بعيدة عن خطر الاستهداف؟
أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، في بيان اليوم، أنه يمكن القول إن الفنادق أصبحت بعيدة عن خطر الاستهداف، كما حصل في الفترة الماضية، جراء التزامها إلى حدّ كبير بالإجراءات المتخذة بالتعاون مع القوى الأمنية المختصة، للتأكد من هوية الزبائن.
وأشار الأشقر إلى أن أصحاب المؤسسات الفندقية يخافون على أملاكهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموظفين الذين يخافون على حياتهم، لافتاً إلى أن الزبائن، في حال لم يلمسوا وجود إجراءات كافية، يمتنعون عن الحجز في الفندق. ولذلك، يمكن القول إن هناك التزاماً كبيراً جداً بالإجراءات الأمنية المتخذة داخل الفنادق.
ولفت الأشقر إلى أنه، عند وصول الزبون، يتم إرسال بياناته الخاصة إلى الأمن العام، الذي يمتلك قاعدة بيانات تمكّنه من كشف أي ملابسات في حال حصولها، لا سمح الله.
وأشار الأشقر إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق تتراوح حالياً بين 9 و11%، وهي ليست جميعها من النازحين، إذ تضم صحافيين وبعض موظفي السفارات الذين انتقلوا إلى الفنادق نتيجة وجود منازلهم في مناطق متوترة نسبياً، إضافة إلى زبائن عقدوا اتفاقات إقامة طويلة الأمد مع الفنادق بأسعار مناسبة.
مواضيع ذات صلة
3 شهداء و 6 جرحى في حصيلة أولية جراء استهداف غرفة في أحد الفنادق في الروشة
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:34
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع تخزين وتجميع الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن تقديرات استخبارية أمريكية: إيران بعيدة عن صناعة صواريخ باليستية عابرة للقارات
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: استهداف السفارة الأميركية وفندق الرشيد عمل إرهابي
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24

