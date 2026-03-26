تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اليونيفيل تطلب من عائلات نازحة مغادرة مقرها في الناقورة… ماذا يعني ذلك؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-03-2026 | 10:01
A-
A+
اليونيفيل تطلب من عائلات نازحة مغادرة مقرها في الناقورة… ماذا يعني ذلك؟
اليونيفيل تطلب من عائلات نازحة مغادرة مقرها في الناقورة… ماذا يعني ذلك؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت معلومات أن قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة طلبت من العائلات التي كانت قد لجأت إلى مقرها العام منذ بدء العدوان مغادرة المكان، وذلك بحجة أن القوانين الدولية والأنظمة الداخلية للقوات الدولية تمنع إيواء مدنيين داخل المقرات العسكرية.

وبحسب ما تبلّغته العائلات من مسؤولين داخل القيادة، فإن وجود المدنيين داخل المقر لا يتوافق مع طبيعة عمل القوات الدولية، التي تُصنّف مواقعها كمواقع عسكرية تابعة للأمم المتحدة، وليس كمراكز إيواء للنازحين، ما قد يعرّض هذه المقرات لمشاكل قانونية وأمنية في حال استمرار وجود المدنيين داخلها.

وفي رأي بعض المصادر ان هذا التطور يطرح تساؤلات حساسة، خصوصاً أن بعض الأهالي لجأوا إلى مقر اليونيفيل باعتباره مكاناً آمناً نسبياً، وتحت حماية الأمم المتحدة، في ظل القصف والنزوح الذي شهدته القرى الحدودية في الجنوب. إلا أن اليونيفيل، على ما يبدو، تحاول الالتزام بالقوانين الدولية التي تمنع تحويل المقرات العسكرية إلى مراكز إيواء، لأن ذلك قد يغيّر وضعها القانوني أو يعرّضها للمساءلة.

وتضيف هذه المصادر: ان المشكلة اليوم ليست فقط قانونية، بل إنسانية أيضاً:
فالعائلات التي طُلب منها المغادرة هي أصلاً نازحة من مناطق خطرة، والسؤال المطروح: إلى أين ستذهب هذه العائلات إذا كانت حتى مقرات الأمم المتحدة لم تعد قادرة على استقبال المدنيين؟
ما حصل في الناقورة مؤشر واضح على أن ملف النزوح في الجنوب بدأ يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، وأن حتى الجهات الدولية تحاول النأي بنفسها عن تحمّل مسؤولية إيواء المدنيين بشكل مباشر.
Advertisement
المصدر: خاص
الأمم المتحدة

مقر اليونيفيل

الناقورة

إلى أين

التزام

دوان

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:56 | 2026-03-26
Lebanon24
13:25 | 2026-03-26
Lebanon24
13:19 | 2026-03-26
Lebanon24
13:15 | 2026-03-26
Lebanon24
13:11 | 2026-03-26
Lebanon24
13:06 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24