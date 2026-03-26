الرئيس الألمانيّ لعون: نقف إلى جانب لبنان وشعبه وندعم المبادرة التفاوضية

26-03-2026 | 12:39
الرئيس الألمانيّ لعون: نقف إلى جانب لبنان وشعبه وندعم المبادرة التفاوضية
الرئيس الألمانيّ لعون: نقف إلى جانب لبنان وشعبه وندعم المبادرة التفاوضية photos 0
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات العسكرية.

وأكد الرئيس الألماني وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، واستعداد ألمانيا لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني. كما أكد دعم بلاده للمبادرة التفاوضية التي أطلقها الرئيس عون لوقف التصعيد، مبدياً استعداد ألمانيا للمساهمة في هذا الإطار، ومشيراً إلى أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم نتيجة الأعمال العسكرية.

وشكر الرئيس عون الرئيس شتاينماير على موقف بلاده الداعم للبنان وللمبادرة الرئاسية، وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي تنوي ألمانيا إرسالها لمساعدة اللبنانيين.

واتفق الرئيس عون والرئيس الألماني على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الجزائري للرئيس عون: نقف إلى جانب لبنان وشعبه
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل بارو: المبادرة التفاوضية لا تزال قائمة لكن التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعم قرارات الحكومة الشجاعة بشأن نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي أكد للرئيس عون دعم الاتحاد للمبادرة التفاوضية لوقف التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 22:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

