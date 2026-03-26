الرئيس الألمانيّ لعون: نقف إلى جانب لبنان وشعبه وندعم المبادرة التفاوضية

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من ، وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات العسكرية.



وأكد الرئيس الألماني وقوف بلاده إلى جانب وشعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، واستعداد لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني. كما أكد دعم بلاده للمبادرة التفاوضية التي أطلقها لوقف التصعيد، مبدياً استعداد ألمانيا للمساهمة في هذا الإطار، ومشيراً إلى أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم نتيجة الأعمال العسكرية.



وشكر الرئيس عون الرئيس على موقف بلاده الداعم للبنان وللمبادرة الرئاسية، وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي تنوي ألمانيا إرسالها لمساعدة اللبنانيين.



واتفق الرئيس عون والرئيس الألماني على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.

Advertisement