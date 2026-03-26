رئيس الكتائب استقبل السفير الياباني

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي سفير في يوكوتا كينجي في زيارة تعارف. وحضر اللقاء عضو السابق فادي المصري، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، ومنسّق العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.وشدّد الجميّل خلال اللقاء، على أهمية "تعزيز التعاون بين لبنان واليابان في مختلف المجالات لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والإنمائي"، مشيدًا ب"الدور الذي تلعبه اليابان في دعم لبنان، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة".كما أكّد "ضرورة توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، مع التشديد على أهمية دعم استقرار لبنان ومؤسساته وتعزيز فرص النهوض والإصلاح".